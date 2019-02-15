«Приватбанк» повідомив, що арбітраж у Гаазі ухвалив рішення проти Росії в справі про Крим

Постійна палата третейського суду в нідерландській Гаазі виніс рішення на користь «Приватбанку» у справі проти Росії щодо експропріації активів банку в анексованому нею Криму, повідомила прес-служба українського державного банку.

«У частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог «Приватбанку проти Російської Федерації, що Російська Федерація порушила свої зобов’язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи «Приватбанку» в Криму, і що «Приватбанк» має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі», – інформує прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, арбітражний суд залишив питання щодо розміру відшкодування на наступний етап арбітражного розгляду. «Приватбанк» прагне відшкодувати понад один мільярд доларів.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».