Український фільм «Перша сотня» вийшов у широкий прокат

У широкий прокат вийшов фільм творчого об'єднання Вabylon'13 «Перша сотня» (The First Company). Він розповідає про Першу сотню Майдану, яка після початку російської військової агресії на Донбасі пішла захищати Україну на фронт.

«Це занурення в епіцентр подій, відвертий художній та громадянський погляд на людські стосунки на тлі кривавих соціальних заворушень. Виклики та рішення на межі життя і смерті, пошуки взаємодії, перші кроки до формування громадянського суспільства – усе це об’єднане розумінням пройденого шляху та оптимістичним поглядом на майбутнє України», – йдеться в офіційному анонсі фільму.

Авторами стрічки є Ярослав Пілунський, Юлія Шашкова та Юрій Грузинов.

«Останні п’ять років свого життя я жив заради цього фільму, – зазначає режисер Юрій Грузинов. – «Перша Сотня» – це правдива історія. Герої фільму опинилися в епіцентрі еволюційного стрибка і навіть самі стали серцем і дровами революції».

Зйомки фільму відбувалися з жовтня 2013 до грудня 2016 року. Половину вартості фільму (1 989 325 грн) профінансувала держава.

«Нам потрібне це кіно як нагадування та привід осмислити останні п'ять років нашої історії. Особливо в часи, коли все частіше стикаємося з проявами реакції і все більше усвідомлюємо загрозу реваншу», – зазначає «Держкіно» Філіп Іллєнко.

Тим часом, у мережі уже почали з’являтися перші відгуки на фільм.

«Це реальна історія героїв, які творять сучасну Україну, – пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. – Ця стрічка – цінна можливість побачити, як окремі люди вперше усвідомлюють себе громадянами. Беруть відповідальність за країну у власні руки. Стають прикладом та поштовхом для цілої нації… Такі стрічки – пігулка від рожевих окулярів. Періодично її слід приймати кожному. Особливо в такі часи, як зараз».

«Якісне цікаве кіно зняти дуже непросто, ніщо не виглядає правдивіше за життя... «Перша сотня» – найбільш справжній фільм про події на Майдані», – зазначає український репер Олександр Ярмак.

У перші дні прокату автори фільму запланували низку зустрічей із глядачами. 22 березня вони завітають до Сум, 23-го – до Харкова, 24-го – до Одеси, а 27 березня завершать тур у Львові.

Фільм «Перша сотня» є володарем призу глядацьких симпатій Міжнародного кінофестивалю Docudays UA-2018.