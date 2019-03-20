У Раді пропонують створити робочу групу щодо законопроекту про легалізацію канабісу в медицині

Сьогодні у Комітеті Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин відбулася дискусія щодо ймовірності легалізації в Україні канабісу в медичних цілях. Його скликали, зокрема, щоб розглянути електронну петицію «Законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини – захистити конституційні права громадян», яка набрала 25 тисяч 111 тисяч підписів.

Як йдеться на сторінці комітету у Facebook, депутати-члени комітету вирішили створити робочу групу з депутатів та експертів для розробки відповідного законопроекту і провести круглий стіл чи комітетські слухання.

«Україна готова до відповідних змін. Це питання вже врегульовано в США, Канаді та інших країнах. Це питання доступу до медикаментів. Це право наших громадян, яке наразі не виконується», – заявив під час засідання комітету голова «Української асоціації медичного канабісу» Генадій Шабас.

Представник омбудсмена Андрій Мамалигін наголосив, що питання легалізації канабісу для використання в медичних цілях є актуальним, і його можливо врегулювати законодавчо.

Петицію щодо канабісу в науці та медицині оприлюднили на сайті українського парламенту 30 січня цього року. Автори петиції вимагають врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що використовувати канабіс у медицині «з певними застереженнями» є нормальною світовою практикою.