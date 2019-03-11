У боротьбі з посттравматичним синдромом: чи легалізують медичний канабіс в Україні

Тисячі тих, хто пройшов війну страждають від посттравматичного стресового розладу. В Україні його лікують медикаментами, консультаціями психологів і психотерапевтів. Чимало вчених вважають, що проблему може вирішити канабіс, який в Україні заборонений. Що думають про рослину військові і медики? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

​Обстріли, постійна напруга і загроза життю. Поранення і смерті. У зоні бойових дій психіка працює нестандартно. Ті, хто побував на війні, не завжди готові відразу повернутися до мирного життя.

«Психіка не вміє ось так от. Вона так швидко не може. Вона так робить, коли існує загроза, а ось назад – це трохи довше. Й іноді тут буває необхідна психологічна підтримка, щоби просто допомогти впоратися», – каже психолог Veteran Hub, громадської організації «Вільний вибір» Тетяна Руденко.

Олексій воював на фронті близько року – не офіційно, в лавах добровольців. Бував під обстрілами. Отримав поранення сам і бачив каліцтва інших. Повернення до мирного життя було непростим.

«Почалися порушення сну, дратівливість, агресія. Зрозумів, що це для мене не нормально. Треба з цим щось робити. Багато хто підсаджується на алкоголь», – розповідає доброволець Олексій.

Чоловік звернувся до психолога. Саме фахівець вирішує, чи потрібна допомога психіатра. До останніх бійці звертаються неохоче. За увесь час війни через психіатричні заклади Міноборони офіційно пройшло трохи більше 10 тисяч чоловік.

Ми не так давно відійшли від СРСР, ми всі пам’ятаємо, що психіатрія завжди була каральною. Завжди було соромно туди потрапляти. І до сьогодні ці стигми працюють

«Ми не так давно відійшли від СРСР, ми всі пам’ятаємо, що психіатрія завжди була каральною. Завжди було соромно туди потрапляти, соромно звертатися до лікарів такого профілю. І до сьогодні ці стигми працюють», – каже виконувач обов’язки провідного психіатра клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталю Андрій Чайковський.

Проблеми з психікою, сном, депресія чи агресія – не завжди означають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). За словами лікаря, ПТСР діагностували у кожного третього з тих, хто звернувся.

«Основний індикатор – так звані флешбеки. Це більш легкий варіант симптому або інтрузії. Флешбеки – це коли з’являються немотивовані спогади. Більшість пацієнтів каже, що перед очами начебто картинка стає з тими самими бойовими подіями, травматичними подіями. Більш важкий перебіг цих флешбеків – це інтрузії, коли люди відчувають навіть запахи, чують ті ж самі звуки», – розповідає Андрій Чайковський.

Розлад лікують, перш за все, бесідами та медикаментами. Процес – тривалий та індивідуальний. Наприклад, у Канаді останніми роками досліджують рослину, яка в Україні фігурує хіба що в кримінальних зведеннях – канабіс.

Є дослідження, всі вони показують покращення в результаті прийму канабіноїдів при ПТСР

«Є невеличкі дослідження, їх декілька, більше десяти. Всі вони показують покращення в результаті прийму канабіноїдів при ПТСР. Враховуючи ці факти, канадійський уряд відібрав близько п’яти тисяч ветеранів і оплатив їм лікування канабіноїдами», – зазначає провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені Богомольця Дмитро Ісаєв.

Дмитро – нейрофізіолог зі стажем понад 20 років. Близько п’яти – вивчав, зокрема, вплив канабіноїдів на клітини нервової системи. Робив це в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Канабіноїди зараз вивчаються і застосовуються дуже широко в світі

«Канабіноїди зараз вивчаються і застосовуються дуже широко в світі саме у двох напрямках – це неврологічні та імунні захворювання. Дайте нам їх вивчити і ми вам скажемо: так чи ні, як це роблять в Канаді чи в Ізраїлі», – каже Дмитро Ісаєв.

І хоча канабіс в Україні – справа підсудна, деякі медики вже зараз неофіційно його радять. Наприклад, від депресії чи тиску, розповідає Олексій. Він і сам, каже, іноді вживає.

Допомагає не те що забути проблеми, а трошки від них абстрагуватися

«Він розслабляє. Моя думка – допомагає не те що забути проблеми, а трошки від них абстрагуватися і згадувати тільки хороше. Припустимо, в тій же лікарні Мечникова, не тільки я можу підтвердити, лікарі дуже лояльно до цього ставилися, що бійці, в душовій або десь ще, іноді вживали канабіс», – розповідає доброволець Олексій.

Досліджені сполуки канабісу – це тетрагідроканабінол і канабідіол. Перша – психоактивна речовина. Друга – таких ефектів не має, тобто не наркотик. Окремі медикаменти на основі обох компонентів в світі вже виробляють, але в Україні канабіс не можна навіть досліджувати.

В США кожен десятий пацієнт застосовує канабідіол як допоміжне лікування

«Ми не говоримо, що це панацея від всіх бід, але в багатьох випадках застосування цих препаратів нормалізує поведінку людини, знижує агресію, знижує дратівливість, знижує безсоння, больові синдроми. Канабіс – це не основні ліки. На сьогоднішній день, в США кожен десятий пацієнт застосовує канабідіол як допоміжне лікування», – зазначає доцент кафедри військової фармації Української військово-медичної академії Іларіон Ярошенко.

Ставлення лікарів до канабісу і його медичного використання в Україні неоднозначне. Перш за все, через недослідженість питання.

«Канабіс в цьому питанні – інструмент. Ми сокирою можемо дрова рубати, а можемо біди наробити. Це як будь-який інший метод. Психологія теж не єдиний метод у світі. Але треба вміти кожним інструментом користуватися грамотно. Тому нам треба досліджувати кому конкретно, за яких умов, в які терміни, в яких дозах і так далі. І тоді вже допомагати. І тільки потім щось рекомендувати», – переконана Тетяна Руденко.

На початку цього року Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала зайнятися вивченням канабісу для медичних цілей. Хоча 60 років думка ВООЗ було протилежною. В Україні ж з вимогою легалізувати медичне використання канабісу та його сполук виступили 16 громадських організацій. Коли петиція набере необхідну кількість голосів, її повинен буде розглянути парламент.

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