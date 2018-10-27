Конопляний #МаршСвободи 2018

16 Як повідомила речниця маршу Тетяна Кузьменко, результатом роботи руху за легалізацію медичної коноплі є те, що у березні 2018 року в МОЗ були розроблені та подані до Верховної Ради зміни до закону №188, який регламентує кількість наркотичних речовин (у тому числі і коноплі), яка тягне за собою кримінальну відповідальність