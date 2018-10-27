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27 Жовтень 2018, Київ 18:20
Новини | Суспільство

Конопляний #МаршСвободи 2018

У суботу, 27 жовтня, в Києві відбувся черговий «Конопляний Марш свободи». Учасники мітингу вимагали законного доступу до лікування медичним канабісом та декриміналізації незначної кількості канабісу без мети збуту
У Києві під Кабінетом міністрів у суботу відбувся черговий &laquo;Конопляний Марш свободи&raquo;.&nbsp;На акцію прийшло близько сотні учасників
1 У Києві під Кабінетом міністрів у суботу відбувся черговий «Конопляний Марш свободи». На акцію прийшло близько сотні учасників
На думку учасників мітингу, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме &ndash; наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів
2 На думку учасників мітингу, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме – наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів
Також вимагають декриміналізації малозначних правопорушень на кшталт зберігання без мети збуту невеликих кількостей канабісу
3 Також вимагають декриміналізації малозначних правопорушень на кшталт зберігання без мети збуту невеликих кількостей канабісу
Учасниками мітингу переважно була молодь, але зустрічалися і літні люди
4 Учасниками мітингу переважно була молодь, але зустрічалися і літні люди
Олександр 20 років хворіє на&nbsp;енцефалопатію, яка викликає судоми та біль. Одна папіроса медичного канабісу, каже, дозволяє йому зменшити больові синдроми&nbsp;
5 Олександр 20 років хворіє на енцефалопатію, яка викликає судоми та біль. Одна папіроса медичного канабісу, каже, дозволяє йому зменшити больові синдроми 
Одного разу в повітрі запахло димом коноплі
6 Одного разу в повітрі запахло димом коноплі
Ігор, 37 років. Переніс операцію на спині, каже, що зараз страждає від болю і ходить з паличкою. Вимагає декриміналізації медичного вживання канабісу
7 Ігор, 37 років. Переніс операцію на спині, каже, що зараз страждає від болю і ходить з паличкою. Вимагає декриміналізації медичного вживання канабісу
На думку учасників мітингу, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме &ndash; наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів
8 На думку учасників мітингу, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме – наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів
Антон, 30 років, Київ. Вимагає зміни законодавства щодо канабісу з репресивного на реабілітаційне. Вважає, що нинішня ситуація працює лише на наркомафію
9 Антон, 30 років, Київ. Вимагає зміни законодавства щодо канабісу з репресивного на реабілітаційне. Вважає, що нинішня ситуація працює лише на наркомафію
Сергій (праворуч). За фахом біолог. Прийшов підтримати легалізацію медичного канабісу, бо вважає, що статті Кримінального кодексу 309 та 310 мають бути &laquo;полегшені&raquo;
10 Сергій (праворуч). За фахом біолог. Прийшов підтримати легалізацію медичного канабісу, бо вважає, що статті Кримінального кодексу 309 та 310 мають бути «полегшені»
Періодично поліція проводила поверхневий обшук деяких учасників мітингу
11 Періодично поліція проводила поверхневий обшук деяких учасників мітингу
Ольга та її донька хворі на епілепсію.&nbsp;Самі вони переселенці з міста Щастя, луганської області. Донька отримала дві контузії від вибухів снарядів. У колі хворих на епілепсію Ольга багато чула про позитивні властивості канабісу але сама не пробувала. Прийшла підтримати легалізацію медичного канабісу
12 Ольга та її донька хворі на епілепсію. Самі вони переселенці з міста Щастя, луганської області. Донька отримала дві контузії від вибухів снарядів. У колі хворих на епілепсію Ольга багато чула про позитивні властивості канабісу але сама не пробувала. Прийшла підтримати легалізацію медичного канабісу
Під час акції кілька невідомих, які приховували свої обличчя, спробували відібрати і порвати кілька плакатів мітингувальників. Невідомі не представилися, але заявили, що вони &laquo;за здоровий спосіб життя&raquo;
13 Під час акції кілька невідомих, які приховували свої обличчя, спробували відібрати і порвати кілька плакатів мітингувальників. Невідомі не представилися, але заявили, що вони «за здоровий спосіб життя»
Один із учасників мітингу приніс з собою&nbsp;&laquo;бонг&raquo;, зроблений у вигляді булави
14 Один із учасників мітингу приніс з собою «бонг», зроблений у вигляді булави
Учсники мітингу під стінами Кабміну
15 Учсники мітингу під стінами Кабміну
Як повідомила речниця маршу Тетяна Кузьменко, результатом роботи руху за легалізацію медичної коноплі є те, що у березні 2018 року в МОЗ були розроблені та подані до Верховної Ради зміни до закону №188, який регламентує кількість наркотичних речовин (у тому числі і коноплі), яка тягне за собою кримінальну відповідальність
16 Як повідомила речниця маршу Тетяна Кузьменко, результатом роботи руху за легалізацію медичної коноплі є те, що у березні 2018 року в МОЗ були розроблені та подані до Верховної Ради зміни до закону №188, який регламентує кількість наркотичних речовин (у тому числі і коноплі), яка тягне за собою кримінальну відповідальність
Зараз (за словами речниці) документи &laquo;ходять кабінетами&raquo;...
17 Зараз (за словами речниці) документи «ходять кабінетами»...

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