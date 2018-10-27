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27 Жовтень 2018, Київ 18:20
Новини | Суспільство
Конопляний #МаршСвободи 2018
27 Жовтень 2018, 17:42
Андрій Дубчак
У суботу, 27 жовтня, в Києві відбувся черговий «Конопляний Марш свободи». Учасники мітингу вимагали законного доступу до лікування медичним канабісом та декриміналізації незначної кількості канабісу без мети збуту
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У Києві під Кабінетом міністрів у суботу відбувся черговий «Конопляний Марш свободи». На акцію прийшло близько сотні учасників
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На думку учасників мітингу, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме – наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів
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Також вимагають декриміналізації малозначних правопорушень на кшталт зберігання без мети збуту невеликих кількостей канабісу
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Учасниками мітингу переважно була молодь, але зустрічалися і літні люди
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Олександр 20 років хворіє на енцефалопатію, яка викликає судоми та біль. Одна папіроса медичного канабісу, каже, дозволяє йому зменшити больові синдроми
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Одного разу в повітрі запахло димом коноплі
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Ігор, 37 років. Переніс операцію на спині, каже, що зараз страждає від болю і ходить з паличкою. Вимагає декриміналізації медичного вживання канабісу
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На думку учасників мітингу, в Україні блокуються ключові питання державної стратегії, а саме – наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів
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Антон, 30 років, Київ. Вимагає зміни законодавства щодо канабісу з репресивного на реабілітаційне. Вважає, що нинішня ситуація працює лише на наркомафію
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Сергій (праворуч). За фахом біолог. Прийшов підтримати легалізацію медичного канабісу, бо вважає, що статті Кримінального кодексу 309 та 310 мають бути «полегшені»
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Періодично поліція проводила поверхневий обшук деяких учасників мітингу
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Ольга та її донька хворі на епілепсію. Самі вони переселенці з міста Щастя, луганської області. Донька отримала дві контузії від вибухів снарядів. У колі хворих на епілепсію Ольга багато чула про позитивні властивості канабісу але сама не пробувала. Прийшла підтримати легалізацію медичного канабісу
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Під час акції кілька невідомих, які приховували свої обличчя, спробували відібрати і порвати кілька плакатів мітингувальників. Невідомі не представилися, але заявили, що вони «за здоровий спосіб життя»
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Один із учасників мітингу приніс з собою «бонг», зроблений у вигляді булави
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Учсники мітингу під стінами Кабміну
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Як повідомила речниця маршу Тетяна Кузьменко, результатом роботи руху за легалізацію медичної коноплі є те, що у березні 2018 року в МОЗ були розроблені та подані до Верховної Ради зміни до закону №188, який регламентує кількість наркотичних речовин (у тому числі і коноплі), яка тягне за собою кримінальну відповідальність
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Зараз (за словами речниці) документи «ходять кабінетами»...
Конопляний #МаршСвободи 2018
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