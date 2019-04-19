Порошенко приїхав дебатувати на «Суспільне», Зеленський – ні

Президент Петро Порошенко, який балотується на другий термін, прибув на «Суспільне», де мають відбутися дебати перед другим туром виборів.

Перед цим він до дебатів запросив свого опонента Володимира Зеленського, під час їхньої публічного спілкування на стадіоні «Олімпійський». Той тоді нічого не відповів, хоча раніше його представник заявив, що кандидат не братиме участі в ефірі «Суспільного».

Саме дебати в ефірі суспільного мовника передбачені законодавством України, але цього разу кандидати вирішили провести також дебати на стадіоні.

Радіо Свобода перевіряла на правдивість висловлювання кандидатів у президенти під час їхнього діалогу на «Олімпійському» у лайв-блозі.

Тепер команда журналістів починає перевіряти виступи кандидатів на Суспільному.

Читайте наживо тут: Порошенко і Зеленський. Трансляція дебатів + фактчек

Другий тур виборів президента України відбудеться найближчої неділі, 21 квітня.