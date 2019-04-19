Порошенко запросив Зеленського на дебати на «Суспільне»

Кандидат у президенти України та чинний глава держави Петро Порошенко запросив свого опонента Володимира Зеленського на дебати на «Суспільне», які мають початися о 21:00. Про це він заявив під час дебатів на НСК «Олімпійський».

«Сьогодні ми нарешті дали можливість людям почути невеличку толику нашої дискусії. І це надзвичайно важливо, що дискусія почалась. Я пропоную, щоб вона була продовжена зараз на Суспільному мовленні», – зазначив він.

Також на 21:00 заплановані дебати на «Суспільному». Саме вони передбачені законодавством України. Порошенко має намір бути на них присутнім, а в штабі Зеленського заявляли, що кандидат до студії мовника не прийде.

Другий тур виборів президента України відбудеться найближчої неділі, 21 квітня.