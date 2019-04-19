Президентські дебати на «Суспільному» і на НСК «Олімпійський» будуть мати відкритий сигнал, які зможуть брати інші канали.

«Більше 20 зарубіжних каналів транслюватимуть», – зазначає голова «Суспільного» Зураб Аласанія.

Водночас він уточнює, що дебати на стадіоні розцінюються як агітація і повинні бути оплачені зі штабів кандидатів.

«Чим ризикують канали? Наприклад, штрафами від Нацради з питань телебачення і радіомовлення або від ЦВК», – зазначає Аласанія.