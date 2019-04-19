До речі, наш проект «М+» спробував розібратися, чи можуть дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка змінити хід виборів:
А тепер важлива інформація для киян та гостей столиці!
У центрі Києва рух транспорту обмежений сьогодні з 10 години ранку і до 22 години вечора.
Це стосується, зокрема, таких вулиць:
- вулиця Велика Васильківська – від вулиці Ділової до вулиці Саксаганського
- вулиця Ділова – від вулиці Великої Васильківської до вулиці Василя Тютюнника
- вулиця Василя Тютюнника – від вулиці Івана Федорова до вулиці Ділової
- вулиця Фізкультури – від вулиці Антоновича до НСК «Олімпійський»
- вулиця Жилянська – від вулиці Антоновича до вулиці Шота Руставелі
- вулиця Шота Руставелі – від вулиці Жилянської до вулиці Саксаганського
- вулиця Саксаганського – від вулиці Еспланадної до вулиці Великої Васильківської
- вулиця Еспланадна – від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського
- вулиця Рогнідинська – від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної
Президентські дебати на «Суспільному» і на НСК «Олімпійський» будуть мати відкритий сигнал, які зможуть брати інші канали.
«Більше 20 зарубіжних каналів транслюватимуть», – зазначає голова «Суспільного» Зураб Аласанія.
Водночас він уточнює, що дебати на стадіоні розцінюються як агітація і повинні бути оплачені зі штабів кандидатів.
«Чим ризикують канали? Наприклад, штрафами від Нацради з питань телебачення і радіомовлення або від ЦВК», – зазначає Аласанія.
Чинний голова держави та канидат в президенти України Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці запрошення до усіх охочих, в якому закликає їх прийти ввечері на НСК «Олімпійський».
«Ми маємо зберегти та захистити Україну!», – наголошує він.
Також Порошенко запрошує своїх прихильників у фан-зону на Троїцькій площі о 18:00, «щоб чітко заявити про незмінність нашого євроатлантичного курсу».
А ось так зараз виглядає вулиця Велика Васильківська неподалік НСК «Олімпійський»:
Цікаво, що для можливості проведення неофіційної частини дебатів на НСК «Олімпійський» (якої вимагав один із кандидатів) ЦВК змушена була внести зміни до законодавства.
Відтак, дебати на «Суспільному» сьогодні мають розпочатись не о 20:00, як мало би бути, а о 21:00.
Користуються нагодою і паркінги навколо НСК «Олімпійський», де о 19:00 має відбутись неофіційна частина дебатів кандидатів:
Деякі зі столичних закладів користуються нагодою і залучають до себе відвідувачів за допомогою ось такої реклами:
Ось і настав цей день.
Кадидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко сьогодні увечері мають зустрітися для публічних дебатів.
Наразі заплановано дві їхні частини: неофіційна (о 19:00 на НСК «Олімпійський») та офіційна (з 21:00 до 22:00 на «Суспільному»).