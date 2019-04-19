Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Квітень 2019, Київ 14:07
Політика

Live День дебатів: живий блог про все, що відбувається в Києві і на НСК «Олімпійський»

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського заплановані на вечір 19 квітня

Коротко про головне

Увечері 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

О 15:30 Радіо Свобода розпочне пряму трансляцію з НСК «Олімпійський» у Києві. Журналісти поспілкуються з відвідувачами стадіону та показуватимуть події навколо спортивної арени.

О 18:00 стартує спецпроект Радіо Свобода. Журналісти обговорять майбутні дебати з експертами та покажуть, як студія суспільного телеканалу «UA: Перший» готуватиметься до офіційних, передбачених законодавством дебатів.​

О 19:00 кандидати мають почати свою дискусію на НСК «Олімпійський». Після цього Радіо Свобода транслюватиме офіційні дебати в студії Суспільного телебачення.

Журналісти видання перевірятимуть факти в заявах обох кандидатів на відповідність дійсності й публікуватимуть результати онлайн.

Після закінчення дебатів у студії Радіо Свобода відбудеться пост-шоу за участі фактчекерів, політтехнологів та психологів. Вони спробують розібратися, де кандидати говорять правду і де маніпулюють.

ОНОВИТИ

До речі, наш проект «М+» спробував розібратися, чи можуть дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка змінити хід виборів:

А тепер важлива інформація для киян та гостей столиці!

У центрі Києва рух транспорту обмежений сьогодні з 10 години ранку і до 22 години вечора.

Це стосується, зокрема, таких вулиць:

  • вулиця Велика Васильківська – від вулиці Ділової до вулиці Саксаганського
  • вулиця Ділова – від вулиці Великої Васильківської до вулиці Василя Тютюнника
  • вулиця Василя Тютюнника – від вулиці Івана Федорова до вулиці Ділової
  • вулиця Фізкультури – від вулиці Антоновича до НСК «Олімпійський»
  • вулиця Жилянська – від вулиці Антоновича до вулиці Шота Руставелі
  • вулиця Шота Руставелі – від вулиці Жилянської до вулиці Саксаганського
  • вулиця Саксаганського – від вулиці Еспланадної до вулиці Великої Васильківської
  • вулиця Еспланадна – від вулиці Басейної до вулиці Саксаганського
  • вулиця Рогнідинська – від вулиці Шота Руставелі до Еспланадної

Президентські дебати на «Суспільному» і на НСК «Олімпійський» будуть мати відкритий сигнал, які зможуть брати інші канали.

«Більше 20 зарубіжних каналів транслюватимуть», – зазначає голова «Суспільного» Зураб Аласанія.

Водночас він уточнює, що дебати на стадіоні розцінюються як агітація і повинні бути оплачені зі штабів кандидатів.

«Чим ризикують канали? Наприклад, штрафами від Нацради з питань телебачення і радіомовлення або від ЦВК», – зазначає Аласанія.

Чинний голова держави та канидат в президенти України Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці запрошення до усіх охочих, в якому закликає їх прийти ввечері на НСК «Олімпійський».

«Ми маємо зберегти та захистити Україну!», – наголошує він.

Також Порошенко запрошує своїх прихильників у фан-зону на Троїцькій площі о 18:00, «щоб чітко заявити про незмінність нашого євроатлантичного курсу».

А ось так зараз виглядає вулиця Велика Васильківська неподалік НСК «Олімпійський»:

Цікаво, що для можливості проведення неофіційної частини дебатів на НСК «Олімпійський» (якої вимагав один із кандидатів) ЦВК змушена була внести зміни до законодавства.

Відтак, дебати на «Суспільному» сьогодні мають розпочатись не о 20:00, як мало би бути, а о 21:00.

Користуються нагодою і паркінги навколо НСК «Олімпійський», де о 19:00 має відбутись неофіційна частина дебатів кандидатів:

Деякі зі столичних закладів користуються нагодою і залучають до себе відвідувачів за допомогою ось такої реклами:

Ось і настав цей день.

Кадидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко сьогодні увечері мають зустрітися для публічних дебатів.

Наразі заплановано дві їхні частини: неофіційна (о 19:00 на НСК «Олімпійський») та офіційна (з 21:00 до 22:00 на «Суспільному»).

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...
Нагору
XS
SM
MD
LG