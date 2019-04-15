Всесвітня організація охорони здоров’я похвалила програму «Доступні ліки» в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я дала позитивну оцінку програми «Доступні ліки», яку ініціювало в 2017 році Міністерство охорони здоров’я України і яка є частиною ширшої медичної реформи.

ВООЗ у спеціальній доповіді вказує, що програма «Доступні ліки» почала діяти швидко, і виглядало на те, що «вже з першого дня» був наданий доступ пацієнтам до ліків, які ця програма охоплювала. Ті скарги, які були на початку в декого з учасників циклу, потім були владнані, і це є нормальним, коли починається реформа такого масштабу.

Програма «Доступні ліки» діє вже два роки – з квітня 2017-го – і щомісяця приблизно два мільйони рецептів «отоварюються» в спеціальних аптеках, які беруть участь у програмі «Доступні ліки».

ВООЗ окремо вказує, що у 80 відсотках випадків гроші за ліки повертаються пацієнтам із державного бюджету.

«Програма «Доступні ліки» збільшила спроможність придбання медикаментів, які в ній передбачені. Пропорція ліків, за які повністю повертаються кошти, трохи підвищилася з часу втілення програми», – говорить ВООЗ у своїй доповіді.

Приблизно 20 відсотків назв ліків, які передбачені у програмі, нині відпускаються без будь-якої доплати з боку пацієнтів. Для ще 20 відсотків доплата становить менше ніж одна п’ята від вартості ліків.

«Такі дані свідчать, що наявний ціновий механізм працює і що виробники ліків погодились брати участь (у програмі), що, відтак, зробило ліки більш доступними для пацієнтів», – мовиться в доповіді.

Також ВООЗ зазначає, що програма «Доступні ліки» мала значний вплив на ціну тих ліків, які вона охоплює. В усіх категоріях, крім однієї (бронхіальна астма), ціни пішли на спад після початку дії програми, і така тенденція була сталою в цей період. У деяких категоріях ліків ціни впали на 30–40 відсотків.

Наявний ціновий механізм працює, і це зробило ліки більш доступними для пацієнтів

«Доступні ліки» призвели до 85-відсоткового середнього зниження доплати з боку пацієнтів, що вилилось у річну економію в 1020 гривень на людину.

ВООЗ зазначає, що програма «Доступні ліки» збільшила доступ до ліків, які вона покриває, і понад вісім мільйонів українців скористалися програмою, що становить половину людей, які зареєстровані як такі, що потерпають від цих недуг.

«Різні учасники програми в областях… повідомили, що для багатьох пацієнтів програма є єдиним шансом отримати потрібне лікування», – мовиться в доповіді.

Дані свідчать, що програма «Доступні ліки» збільшила для населення доступ до ліків, які передбачені в ній.

Також зазначається, що ті, хто виписує рецепти (лікарі), «дуже задоволені» програмою, бо помітили зростання доступності ліків для їхніх пацієнтів. Вони теж підтверджують, що для багатьох програма стала єдиним шляхом отримати лікування.

​Співпраця з фармацевтами

ВООЗ зазначає, що програма «Доступні ліки» спромоглася активно залучити фармацевтів. Зокрема, віддається належне керівникам програми, які відіграли активну роль у мотивуванні українських і закордонних фармацевтичних компаній узяти в ній участь.

На початку програми в ній брали участь 157 брендів, а потім ця кількість зросла на 66 відсотків (до 261 у серпні 2018 року).

Щодо браку деяких ліків, то певні виробники-фармацевти висловлювали стурбованість практикою конкурентів, які пропонували низьку ціну (а відтак їхні ліки отримували статус цілком безкоштовних для пацієнтів через повне відшкодування вартості), але вони не змогли забезпечити достатню кількість для покриття всіх потреб ринку, що призвело до певної нестачі окремих ліків в якийсь час.

Програма «Доступні ліки», схоже, вже зробила вплив на систему охорони здоров’я в Україні.

Всі учасники програми рекомендували її розширення та інтеграцію в загальну медичну реформу

«…Всі учасники програми, яких проінтерв’ювали, наголосили на значному впливі програми «Доступні ліки» на українську систему охорони здоров’я і рекомендували продовження програми, її розширення та інтеграцію в загальну медичну реформу в країні», – мовиться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Ситуація в областях

Щодо областей, то тут спостерігається нерівність. Наприклад, у 2017 році в Херсонській області програма охоплювала 50 відсотків населення, а в Донецькій – лише вісім.

Так само різною є ситуація в регіонах щодо кількості залучених до програми аптек. На 100 тисяч населення кількість аптек у регіонах може бути в діапазоні від шести до 28. Але кількість аптек збільшується – так, у Києві та Київській області їхня кількість збільшилась більш як у два рази, а в Донецькій, Одеській та Волинській областях зросла на 50 відсотків.

Серед причин зростання називають публічну підтримку програми «Доступні ліки» з боку місцевих політичних керівників.

І все ж, як мовиться у доповіді, є ознаки того, що програма «Доступні ліки», імовірно, прислужилась зменшенню нерівності в доступності ліків у різних регіонах.

Серед своїх рекомендацій ВООЗ, зокрема, пропонує посилити прозорість менеджменту списку ліків, вартість яких відшкодовується. Створення Комітету зі списку потрібних ліків «є добрим сигналом із боку влади для ілюстрації того, що прозорість фармацевтичного сектору є пріоритетом».