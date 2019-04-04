МОЗ: кінцевого терміну підписання декларації з лікарем не існує

Кінцевого терміну підписання декларації з сімейним лікарем не існує, заявляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Декларацію з обраним сімейним лікарем, терапевтом або педіатром можна підписати під час планового візиту у будь-який час», – повідомили у МОЗ 3 квітня.

У міністерстві нагадали, що з квітня всі заклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри та які мають контракт із НСЗУ, перейдуть на більш ефективну модель фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

При цьому всі, хто звернувся до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, отримають медичну допомогу, наголошують у МОЗ. «Якщо пацієнтові потрібен плановий огляд, електронний рецепт на «Доступні ліки» або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар зможе його прийняти та укласти з ним декларацію одразу на прийомі. Або якщо у нього вже достатня кількість пацієнтів – порадити укласти декларацію з іншим лікарем його Центру первинної медико-санітарної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У випадку невідкладного стану пацієнтам, які не обрали свого лікаря або перебувають у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар, терапевт або педіатр надасть безоплатно медичну допомогу, кажуть у МОЗ.

У міністерстві також наголосили, що екстрена медична допомога приїжджатиме на виклики до всіх пацієнтів, яким потрібна медична допомога, незалежно від того, підписана декларація з сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи ні.

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У квітні в медичних закладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, завершиться перехідний період на нову модель фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Як кажуть у МОЗ, це означає, що з 1 квітня Національна служба здоров’я буде оплачувати медичним закладам, що надають первинну медичну допомогу, медичні послуги, надані пацієнтам, які підписали декларації з лікарями цього медзакладу.

2 квітня 2018 року в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

Раніше в.о. міністра хорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що 26 мільйонів українців підписали декларації зі своїми сімейними лікарями.