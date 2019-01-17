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17 Січень 2019, Київ 08:06
Новини | Суспільство

Декларації з сімейним лікарем підписали близько 25 мільйонів українців – Супрун

Супрун: у більшості медзакладів, що уклали договори з НСЗУ, підвищився рівень сервісу

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Декларації з сімейними лікарями підписали майже 25 мільйонів українців. Про це повідомила на засіданні Кабміну 16 січня виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«За неповний рік від старту кампанії «Лікар для кожної сім’ї» вже майже 25 мільйонів громадян обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини. Це більше, ніж половина населення нашої країни», – зазначила міністр.

Вона підкреслила, що завдяки реформам зростають зарплати медиків.

«У більшості медзакладів, що уклали договори з НСЗУ, підвищився рівень сервісу: 72% українців є задоволені сервісом, який вони отримують на первинній ланці. Зарплата лікаря та медсестри зросла вдвічі, а, часом, і втричі», – наголосила Супрун.
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2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

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