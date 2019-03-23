Будемо запроваджувати кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепта – Супрун

Міністерство охорони здоров’я ініціює збільшення штрафів і запровадження кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепта, заявила в ефірі Радіо Свобода виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Зараз штраф за продаж ліків без рецепту становить 120 гривень, втім, багато аптек нехтує цим, зазначила Супрун.

«Для них це дешевше, щоб мати бізнес, ніж дотримуватися закону. Зараз Держлікслужба розробляє зміни до закону. І ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те, що видають ліки без рецепта», – сказала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я.

Особливу увагу Супрун звернула на вільний продаж антибіотиків. Неправильне застосування їх вона назвала «великою проблемою», яка призвела до великої кількості хворих на туберкульоз та інші хвороби. Вони вже не можуть лікуватися антибіотиками, бо мають стійкість до них, пояснила очільниця МОЗ.

«Ми минулого тижня на засіданні Кабміну прийняли нашу нову стратегію, щоб боротися саме із тим. І в тому є вимога підвищення кримінальності і штрафів на видання антибіотиків. І це не лише для людей, а це також стосується тварин. Також антибіотики часто використовують у сільському господарстві. І ми будемо це контролювати. Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, бо в більшості не потрібно лікуватися антибіотиками, як є вірусне захворювання, це можна пройти без антибіотиків», – зауважила Супрун.

ВООЗ рекомендує використовувати антибіотики тільки за призначенням лікаря (а лікарям – розумно їх призначати) і завжди повністю проходити курс лікування, а не зупиняти прийом антибіотиків відразу після поліпшення самопочуття.

Важливо не намагатися лікувати вірусні захворювання антибіотиками, вакцинуватися, зміцнювати власний імунітет і ретельно дотримуватися правил гігієни, рекомендує ВООЗ.