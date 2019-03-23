Супрун розповіла, як медзаклади переходитимуть на електронні документи

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, як українські медичні заклади переходитимуть на електронні документи.

За її словами, вже з 1 квітня ліки за програмою «Доступні ліки» можна буде отримати лише за електронним рецептом.

«Із 1 квітня рецепти будуть електронні, коли йдете до свого сімейного лікаря і вони виписують рецепт на доступні ліки на державну програму, де оплачуються ліки для людей, хворих на судинно-серцеві захворювання, цукровий діабет другого типу і на бронхіальну астму. Пацієнт уже не буде мати папірці, а це буде йти через електронну систему», – каже Супрун.

А до кінця 2019 року також електронні лікарняні повністю замінять паперові. За словами Супрун, це дозволить зупинити велику кількість корупційних схем у цій сфері.

«Ми не будемо бачити в метро у Києві оголошення, що можна купити лікарняний за 200 гривень. Лікарняні будемо отримувати від своїх сімейних лікарів. Лікар буде відповідати за його чи її електронний підпис на цьому лікарняному. Як прийдуть в лікарню або додому, а цієї людини немає на місці, то відповідатиме не лише ця людина, а й лікар, який видав. І коли буде професійне ліцензування лікарів, буде спосіб, щоб покарати також і лікаря, можна навіть відібрати ліцензію», – розповіла виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я.

Крім того, додала Супрун, уже зараз у тестовому режимі запрацювала електронна медична картка. Замість того, щоб записувати інформацію про візити пацієнтів на папері, лікарі заноситимуть її в систему eHealth.

Працювати з електронною медкартою розпочнуть сімейні лікарі, терапевти і педіатри тих закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я і мають контракт із Національною службою здоров’я України, повідомляють у МОЗ.

На запитання, чи забезпечить електронна система таємницю персональних даних пацієнта, Уляна Супрун відповіла: «Система eHealth має всі ті охоронні і безпекові програми, щоб ніхто не міг зайти у цю систему. Ці дані не належать державі і не належать Національній службі здоров’я, а належать пацієнту. І лише пацієнт може надати доступ до своїх персональних даних і до своєї медичної картки».

Як зазначила Супрун, 26 мільйонів українців підписали декларації зі своїми сімейними лікарями.