СБУ: з квітня 2014 року в зоні АТО звільнені або знайдені 3239 людей

З 7 квітня 2014 року на Донбасі, де продовжуються бойові дії, звільнено або знайдено 3239 людей. Про це свідчать дані інформаційного обліку військовослужбовців та цивільних осіб, які були позбавлені волі або зникли безвісти в районі проведення антитерористичної операції, що ведеться Об’єднаним центром, повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«З них у період з січня 2018 року по теперішній час знайдені або звільнені 24 особи», – мовиться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що в зв’язку з тим, що частина територій Донбасу перебувають під контролем незаконних збройних формувань, визволення заручників та їх повернення на підконтрольну українській владі територію залежить від результатів переговорів.

«Відповідні пропозиції (щодо обміну) регулярно подаються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України та опрацювання із залученими в рамках Мінського формату міжнародними гуманітарними організаціями. Натомість, практична реалізація переговорних заходів утруднюється внаслідок різних підходів сторін до розуміння задекларованого принципу звільнення «всіх на всіх». Зокрема, вимог супротивної сторони включити у переговорний процес в рамках ТКГ окремі категорії осіб, які не підпадають під критерії визначені Мінським форматом (особи, що вчинили особливо тяжкі насильницькі злочини або кримінальні правопорушення, що не пов’язані з проведенням АТО тощо)», – пояснили у СБУ.

Наприкінці січня 2018 року у СБУ повідомили, що, на той момент, у заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебували 108 людей. Офіційно про обмін утримуваними особами з того часу не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені..