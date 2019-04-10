Парламент Нової Зеландії обмежив продаж зброї після теракту в мечетях

Парламент Нової Зеландії проголосував за заборону продажу в країні напівавтоматичної зброї. З такою пропозицією раніше виступила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн після нападів на дві мечеті на півдні країни.

Очікується, що до 12 квітня законопроект буде схвалений генерал-губернатором країни і вступить у силу.

За заборону на напівавтоматичну зброю проголосували 119 членів парламенту, проти – один.

Крім продажу напівавтоматичних гвинтівок, буде заборонено модифікувати зброю для прискорення темпу стрільби. Крім того, до продажу будуть заборонені помпові дробовики з магазинами більше ніж на п’ять патронів. Власники такої зброї повинні будуть продати її державі до 30 вересня.

Посилення законодавства, яке регулює обіг зброї, є відповіддю уряду країни на теракт у двох мечетях у Крайстчерчі 15 березня.

Підозрюваний – 28-річний австралієць Брентон Таррант застрелив 50 людей і поранив ще 39, користуючись легально придбаною зброєю. Відразу після нападу прем'єр-міністр Джасінда Ардерн пообіцяла посилити один з найліберальніших у світі законів про володіння зброєю, який діє в Новій Зеландії.

Пізніше цього року в країні ще мають вирішити питання щодо реєстрації зброї, режиму ліцензування і системи перевірок поліції.