У місті Крайстчерч у Новій Зеландії невідомі напали на дві мечеті, поліція заявляє про «значні жертви» і арешт щонайменше чотирьох людей.

Як повідомив представник поліції Майк Буш, ситуація «з активною стріляниною» ще триває. Він порадив жителям залишатися вдома і не відвідувати мечеті «ніде у Новій Зеландії».

За його словами, серед затриманих – троє чоловіків і жінка.

Крім того, в поліції повідомили про виявлені вибухові пристрої.

За різними даними, загинули від 9 до 27 людей, але офіційних даних поки що немає.

​Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала напад безпрецедентним актом насильства. «Це один із найчорніших днів в історії країни», – заявила вона.

Всі мечеті в Новій Зеландії на даний час закриті з міркувань безпеки.

Такі напади є рідкісними для Нової Зеландії. Країна посилила свої закони щодо зброї у 1992 році після того, як чоловік із психічними проблемами застрелив 13 людей у місті Арамоана.

Водночас люди віком від 16 років можуть подати заявку на стандартну ліцензію на зброю після проходження курсів із безпеки.