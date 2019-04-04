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04 Квітень 2019, Київ 08:48
Новини | Міжнародні

Теракт у Новій Зеландії: підозрюваному висунули 50 обвинувачень у вбивстві

Підозрюваний має постати перед судом Крайстчерча через аудіовідеозв’язок з Окленда 5 квітня, знімати його заборонено

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28-річному австралійцю висунули 50 обвинувачень у вбивстві і 39 – у спробі вбивства у справі про теракт у двох мечетях у новозеландському Крайстчерчі 15 березня, повідомляє поліція Нової Зеландії.

Підозрюваний має постати перед судом Крайстчерча через аудіовідеозв’язок з Окленда 5 квітня.

Суд заборонив засобам масової інформації знімати або фотографувати обвинуваченого після того, як він відмовився від призначеного судом адвоката, викликавши побоювання, що таким чином він хоче представляти себе сам і намагатиметься використати суд як пропагандистську платформу.

Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця
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Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця

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15 березня у місті Крайстчерч загинули 50 людей, ще 48 були поранені, коли 28-річний австралієць Брентон Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Таррант, який висловлював расистські погляди, перед початком стрілянини поширив так званий «маніфест», в якому описував мотиви свого вчинку.

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