Теракт у Новій Зеландії: підозрюваному висунули 50 обвинувачень у вбивстві

28-річному австралійцю висунули 50 обвинувачень у вбивстві і 39 – у спробі вбивства у справі про теракт у двох мечетях у новозеландському Крайстчерчі 15 березня, повідомляє поліція Нової Зеландії.

Підозрюваний має постати перед судом Крайстчерча через аудіовідеозв’язок з Окленда 5 квітня.

Суд заборонив засобам масової інформації знімати або фотографувати обвинуваченого після того, як він відмовився від призначеного судом адвоката, викликавши побоювання, що таким чином він хоче представляти себе сам і намагатиметься використати суд як пропагандистську платформу.

15 березня у місті Крайстчерч загинули 50 людей, ще 48 були поранені, коли 28-річний австралієць Брентон Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Таррант, який висловлював расистські погляди, перед початком стрілянини поширив так званий «маніфест», в якому описував мотиви свого вчинку.