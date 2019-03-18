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18 Березень 2019, Київ 11:11
Новини | Міжнародні

Нова Зеландія: підозрюваний у масовому вбивстві відмовився від адвоката

Брентону Тарранту, 28-річному громадянину Австралії, 16 березня в суді висунули обвинувачення у вбивстві

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Звинувачений у масовому вбивстві у двох мечетях Нової Зеландії 28 -річний австралієць Брентон Таррант відмовився від послуг призначеного судом адвоката і заявив, що хоче сам захищати себе, повідомив адвокат Річард Пітерс.

Пітерс, який представляв Тарранта під час попереднього судового засідання, повідомив AFP 18 березня, що підзахисний «указав, що не хоче адвоката».

«Він виглядав раціональною особою, яка не потерпає від жодних психічних розладів. Він, здавалося, розумів, що відбувається», – сказав Пітерс.

У місті Крайстчерч 15 березня загинули 50 людей, ще 40 зазнали поранень, коли Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь.

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Таррант, який висловлював расистські погляди, перед початком стрілянини поширив так званий «маніфест», у якому описує мотиви свого вчинку.

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