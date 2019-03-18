Нова Зеландія оговтується після нападу на мечеті, коли загинули 50 людей і 40 зазнали поранень. Ритуальний танець народу маорі як спосіб віддати данину пам’яті жертвам нападу в Крайстчерчі. Новозеландські школярі та студенти з різних навчальних закладів у понеділок виконали церемоніальні рухи хака. Так вони висловили свою солідарність із близькими загиблих у стрілянині у двох мечетях у п’ятницю. Сотні учнів зібралися разом, щоб запалити свічки і допомогти один одному впоратися зі страхом, що охопив місто. (Відео Reuters)