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18 Березень 2019, Київ 21:54
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Новозеландські студенти виконали ритуальний танець маорі в пам’ять про жертви нападу на мечеті – відео

Новозеландські студенти виконали ритуальний танець маорі в пам’ять про жертви нападу на мечеті – відео
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Нова Зеландія оговтується після нападу на мечеті, коли загинули 50 людей і 40 зазнали поранень. Ритуальний танець народу маорі як спосіб віддати данину пам’яті жертвам нападу в Крайстчерчі. Новозеландські школярі та студенти з різних навчальних закладів у понеділок виконали церемоніальні рухи хака. Так вони висловили свою солідарність із близькими загиблих у стрілянині у двох мечетях у п’ятницю. Сотні учнів зібралися разом, щоб запалити свічки і допомогти один одному впоратися зі страхом, що охопив місто. (Відео Reuters)

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