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15 Березень 2019, Київ 15:26
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Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця

Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця
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У місті Крайстчерч у Новій Зеландії невідомі напали на дві мечеті. Влада Нової Зеландії повідомляє про 49 загиблих внаслідок нападів. Ще 20 людей поранені. Серед затриманих – троє чоловіків і жінка. Крім того, в поліції повідомили про виявлені вибухові пристрої. ​Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн назвала напад безпрецедентним актом насильства: «Це один із найчорніших днів в історії країни». Всі мечеті в Новій Зеландії наразі зачинені з міркувань безпеки. Такі напади є рідкісними для Нової Зеландії. Країна посилила свої закони щодо зброї у 1992 році після того, як чоловік, який мав проблеми із психічним здоров'ям, застрелив 13 людей у місті Арамоана. Водночас люди віком від 16 років можуть подати заявку на стандартну ліцензію на зброю після проходження курсів із безпеки.

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