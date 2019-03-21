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21 Березень 2019, Київ 09:20
Новини | Міжнародні

Нова Зеландія забороняє продаж деяких видів зброї після стрілянини у Крайстчерчі – прем’єр

Джасінда Ардерн висловила сподівання, що заборона почне діяти 11 квітня

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Нова Зеландія заборонить продаж штурмових гвинтівок і напівавтоматичної зброї після стрілянини у двох мечетях в Крайстчерчі, внаслідок якої загинули 50 людей, заявила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

Вона висловила сподівання, що заборона почне діяти 11 квітня. Власникам такої зброї, що не володіють особливою ліцензією, запропонують здати її. Уряд розробляє програму з викупу такої зброї.

У місті Крайстчерч 15 березня загинули 50 людей, ще 40 зазнали поранень, коли 28-річний австралієць Брентон Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Ця особа, яка висловлювала расистські погляди, перед початком стрілянини поширила так званий «маніфест», у якому описує мотиви свого вчинку.

Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця
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Відео затримання підозрюваного у стрілянині в Новій Зеландії та свідчення очевидця

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