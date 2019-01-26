Супрун назвала середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році

Середня зарплата сімейних лікарів в Україні у 2019 році складає від 15 до 25 тисяч – таку суму назвала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в інтерв’ю Радіо Свобода.

Вона пов’язує збільшення заробітної платні із упровадженням нових правил оплати, коли людина обирає свого сімейного лікаря сама.

«Ті лікарі, які насправді є хорошими лікарями, мають багато пацієнтів, за кожного пацієнта отримують кошти, і в кінці вони мають новий трудовий договір із своїм медичним закладом. Вони вже не є прив’язані до тарифної сітки. І за кожного пацієнта отримують якусь частку грошей», – пояснює вона.

За її оцінкою, заробітна платня лікарів і медсестер у зв’язку з медичною реформою виросла в два-три рази.​

«На рівні сімейних лікарів первинної ланки – (зарплата сягає – ред.) від 15-ти до 25-ти тисяч. Це в залежності від кількості пацієнтів і в якому місці, і чи це є педіатр, чи це є сімейний лікар, чи терапевт.І дуже важливо також сказати, що опитування показує, що 76% українців не лише обрали свого лікаря, але вони також є задоволені своїм вибором. Три чверті вже є задоволені своїми лікарями», – сказала Супрун.

Вона уточнила, що має на увазі опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведене в листопаді 2018 року.

Повну версію Суботнього інтерв’ю з Уляною Супрун читайте на сайті Радіо Свобода