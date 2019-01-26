З 2014 року в Україні на 40% знизилися ціни на ліки – Супрун

Протягом п’яти останніх років в Україні на 40% знизилися ціни на медичні препарати, вироблені в Україні або привезені дистриб’юторами. Про це повідомила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Як зазначила в.о. міністра, це сталося тому, що державні закупівлі ліків передали міжнародним організаціям.

«Ще у 2015 році ми передали державні закупівлі на міжнародні організації. Це 5 або 6 мільярдів гривень кожного року, які вже не йдуть через їхні (так званої «фармацевтичної мафії» – ред.) кишені. СБУ, Рахункова палата і наші розрахунки показують, що на 40% знизилися ціни через міжнародні організації з 2014 року до 2018-го. Це дуже багато коштів, які вже не йдуть через дистриб’юторів і «фарммафію», яка була колись в Україні», – зазначила Супрун.

Раніше у «Центрі протидії корупції» заявили, що понад 80% препаратів для онкохворих дорослих та дітей в Україні сьогодні закуповують дешевше, аніж 2014 року.

За словами активістів організації, цього вдалося досягти за рахунок залучення до процесу закупівель міжнародних організацій, які працюють напряму з виробниками, а не з посередниками. Вони будуть купувати ліки ще рік, а тоді передадуть закупівлі новоствореній українській агенції.

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