Від міжнародних організацій – до нацагенції: як відбувається і як зміниться закупівля ліків в Україні

Київ – Понад 80% препаратів для онкохворих дорослих та дітей в Україні сьогодні закуповують дешевше, аніж 2014 року, заявляють у «Центрі протидії корупції». За словами активістів організації, цього вдалося досягти за рахунок залучення до процесу закупівель міжнародних організацій, які працюють напряму з виробниками, а не з посередниками. Вони будуть купувати ліки ще рік, а тоді передадуть закупівлі новоствореній українській агенції. Що це означає, з’ясувало Радіо Свобода.

Ліки через міжнародні організації Україна закуповує вже чотири роки. За словами Олени Щербан із «Центру протидії корупції», їхня організація зафіксувала збільшення переліку закуплених ліків попри падіння курсу гривні.

«84% препаратів, які закуповуються, вироблені у Європейському союзі, тобто мова йде про такі країни, як Швейцарія, Нідерланди, Німеччина, Франція. Малий відсоток препаратів, які виготовлені в Індії», – каже вона.

Окрім закуплених централізовано ліків, 23 онкодиспансери у регіонах можуть закуповувати препарати самостійно через систему Prozorro.

За словами Щербан, майже половину тендерів, які відбулися 2017 року в регіонах, виграли всього три компанії. Загалом, як показав аналіз «Центру протидії корупції», на кожен лот у регіонах припадало у середньому по 1,64 пропозиції, тоді закупівлі через міжнародні організації показували майже удвічі вищий рівень конкуренції – три пропозиції на кожен лот.

«У порівнянні з міжнародними організаціями, які мають можливість вести переговори і виходити на міжнародні ринки, система Prozorro цього не дозволяє. Окрім того, є певні перешкоди бюрократичні, через які іноземні виробники не хочуть виходити на український ринок», – зазначає Щербан.

Закупівельні скандали-2018

Окрім препаратів для онкохворих, міжнародні організації закуповують ліки також і за іншими програмами МОЗ. Наприкінці минулого року спалахнув скандал навколо поставки препарату «Анакінра» для людей із генетично обумовленим первинним (вродженим) імунодефіцитом. Нацполіція почала щодо цього провадження.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Ольги Стефанишиної, ці препарати закупили всього для двох пацієнтів в Україні, бо захворювання – рідкісне.

«Ми готові, в принципі, до поставки наступної партії цього препарату, але це кримінальне провадження, яке було відкрите минулого року, дійсно тисне на наших співробітників і на мене особисто. Є кілька питань. Перше – чи не будуть вилучатися ліки у цих пацієнтів, яким їх поставили. І друге – як буде розвиватися це кримінальне провадження, при тому що ми повинні і далі постачати ці ліки»,– зауважує вона.

Більше того, поставку треба буде збільшити, адже первинний імунодефіцит діагностували ще у трьох пацієнтів, і тепер вони теж потребують згаданого препарату, розповідає Оксана Стефанишина.

Радіо Свобода надіслало запит до Національної поліції щодо обставин провадження і очікує на відповідь.

Як запускають національну закупівельну агенцію

Ми вдячні народним депутатам, що вони продовжили дію закону про міжнародні закупівлі

Міністерство охорони здоров’я обіцяє запустити повноцінну роботу національної агенції із закупівель ліків із наступного року. А нинішній рік має стати перехідним.

«Ми створили її (агенцію – ред.) у жовтні минулого року. Це – державне підприємство «Медичні закупівлі України». І ми вдячні народним депутатам, що вони продовжили дію закону про міжнародні закупівлі, бо це дасть нам час нормально побудувати систему нову в Україні, яка буде діяти після завершення дії закону про міжнародні закупівлі», – зауважує Ольга Стефанишина.

За її словами, на сьогодні МОЗ вже сформувало перелік препаратів, які потребують лікарні на 2019 рік на всі програми міністерства, а зараз триває розрахунок кількості препаратів, які потрібні пацієнтам.

«За рахунок того, що ми дуже прискорили процес закупівель минулого року, ми змогли перерозподілити додатково 910 мільйонів гривень саме на дорослу онкологію. Тобто було виділено близько 700 мільйонів гривень минулого року, і ми ще додали з бюджету минулого року 910. Закупівля на ці кошти розпочалася минулого року, бо це за результатами року була досягнута економія, і ці ліки будуть постачатися протягом цього року», – каже вона.

Важливо, аби нова закупівельна агенція перейняла найкращі практики закупівель ліків, які діють зараз, переконана менеджер профільної групи «Реанімаційного пакету реформ» Світлана Бубенчикова. Зокрема, за її словами, йдеться, насамперед, про уникнення співпраці із посередниками.

«Один із пріоритетів – збереження доступу України до міжнародного медичного ринку і закупівлі ліків та медичних виробів безпосередньо у виробників», – каже експерт.

Як повідомляє державне підприємство «Медичні закупівлі» на своїй сторінці у Facebook, зараз триває робота над створенням пілотного проекту електронних каталогів для проведення допорогових закупівель.

За задумом установи, замовники мають отримати «сервіс, схожий на інтернет-магазин», щоб могти закуповувати уніфіковані товари визначеної якості за гарними цінами у декілька кліків.