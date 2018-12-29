Вони дійсно це сказали? Абсурдні заяви року

Так, вони це дійсно промовили... Ми зібрали заяви публічних людей, які викликали обурення, сміх, сарказм чи здивування. Звісно, це не повний перелік.

Тож якщо згадаєте подібний вислів, якому б ви присвоїли премію «Абсурд року», то залишайте пропозиції в коментарях. А підбірка Радіо Свобода така.

1. Середній клас в уяві генпрокурора Луценка

Не менше за 50 тисяч доларів коштував відпочинок родини генпрокурора Юрія Луценка минулої зими, як з’ясували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Пізніше Луценко у коментарі Радіо Свобода в Брюсселі назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас». Звісно, це викликало чимало реакцій, зокрема саркастичних.

2. Як розвивались українці за версією Надії Савченко

Ще до того, як народного депутата Надію Савченко обвинуватили в підготовці збройного перевороту, вона поєднувала свої депутатські обов’язки із роботою на телебаченні.

Надія Савченко вела програму на телеканалі NewsOne. В одній з таких програм вона вирішила зробити історичний екскурс і розповісти про звичаї українців давніх часів. В результаті її промова стала предметом жартів в інтернеті і навіть увійшла до складу інших програм, щоправда гумористичних.

«Якщо ми будемо говорити, що таке українці… То ще з прадавніх часів, з 4-5 століття до нашої ери чи після нашої ери, українці весь період, завжди, розвивалися в тому ракурсі, що ставали індивідуалістами, через те, що цінували власну працю. Людина, яка працює, щось виробляє, стає індивідуалістом. Племена жили таким устоєм, що не мали влади. Влада вибиралася лише у випадку небезпеки, коли треба було йти захищати свої землі, йти воювати, тоді обирався лідер, який вів людей. Після того, як війна закінчувалася і налагоджувався мир – владу скидали, вона була непотрібна. Це було суспільство рівних серед рівних, їм не треба була влада, вони вчилися розуміти один одного в суспільному побуті, в суспільному житті. Ніхто не хотів більшого, але ніхто не хотів втрачати свого», – розповіла Надія Савченко (на відео з 07:20).

3. Конан-варвар та Миколаївщина: знову Савченко, але інший

Знайти на Миколаївщині Золоте Руно та артефакти часів Конана-варвара – це побажання для археологів від голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. Він заявив про це на презентації нової археологічної знахідки – ритуальної судини для вина.

«Ця знахідка каже про те, що, можливо, Миколаїв ще раз доведе, що це історичне місто. І взагалі, те, що відбувалося в нас, з тих часів, коли був і Конан, про якого згадував Арнольд Шварцнеґер, з нашим Диким Садом, а ще багато-багато того, що ми можемо показати світові», – сказав він.

4. «Купуємо російське – молодці!» – Пашинський

Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з Національної безпеки та оборони Сергій Пашинський заявив, що купувати російські комплектуючі для української «оборонки» – це те, що «викликає повагу».

Журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування про те, як фірма сина заступника гендиректора «Укроборонпрому» постачає російські деталі на державний завод. Сергій Пашинський на це відповів: «Ми молодці!».

«Наші хлопці на передовій повинні бути озброєними. І якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки викликає нашу повагу», – вважає парламентар, хоча і називає це «дуже ризикованою схемою», від якої «стратегічно треба відмовитись».

5. Коли в Авакова гарний настрій...?

Дивний жарт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова обурив суспільство. В березні правоохоронці провели зачистку наметового містечка під Верховною Радою. Тоді постраждали і журналісти, серед яких кореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко.

Більшість правоохоронців працювали без видимих ідентифікаційних номерів на видному місці, скажімо, згори на шоломі.

На ранок міністр МВС у своєму Твітер написав: «Мы тоже прикрутили.. а говорят тут некоторые, шо не то имели ввиду».

​На той час перші особи держави поширювали заклик «Прикрути!», який стосувався зменшення споживання газу.

Пізніше в коментарі Радіо Свобода він так пояснив свої жарти в інтернеті:

«Мій персональний Твітер – це предмет донесення інформації. Хто над ким жартує – це ви «поджарьте» і скажіть самі»

​6. Забрати з Києва столицю –​ рецепт щастя від Саакашвілі

До того як Міхеїла Саакашвілі вислали з країни, він опублікував фільм про самого себе.

В цьому фільмі він пропонує перенести столицю з Києва до містечка Шпола Черкаської області. Каже, якщо перенести адміністративні центри туди, кияни будуть тільки раді. Навіть детально розповідає про задум побудувати в чистому полі нові адміністративні будівлі.

«Тут буде культ меритократії, тобто люди будуть підбиратися за їх працьовитістю, за їх талантом і виключно за конкурсом... Тут буде глибоко під землею мультимедійний центр управління ситуацією, як в Америці, як в інших країнах. Люди, які будуть обрані керувати країною, вони будуть спостерігати за тим, що відбувається в Україні та поблизу її кордонів, і в усьому світі з цього центру й будуть приймати всі важливі рішення. Сюди підтягнуться залізниці й автобани з усієї України. Сюди можна буде доїхати за півгодини, за годину, максимум за чотири години. На швидких поїздах і по автобанах. Люди зможуть приїхати як до уряду, так і сюди на майдан аби висловити свою думку по конкретних питаннях», – розповідає Саакашвілі.

7. Агресивний депутат

Цей випадок навіть можна не описувати в тексті – він короткий, але приголомшливий.

Депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна принижує, нецензурно лається та посилає журналіста у Верховній Раді. І таку реакцію в нього викликало запитання про те, чому він кнопкодавив на голосуванні.

8. Гендерна просвіта від дружини Турчинова

«Слово «гендер» – це просто синонім слова «секс». Який у 60-х роках минулого століття в Америці змінили, щоб це звучало більш-менш пристойно», – заявила дружина секретаря РНБО та деканка педуніверситету Драгоманова Ганна Турчинова.

Для тих, хто думає так само, найпростіше – посилання на Вікіпедію із терміном «Гендер».

Ганна Турчинова повідала і про те, що ЛГБТ вербує в свої лави дітей, бо вони «не розмножуються», а також про чоловічі та жіночі роботи.

9. «Передові» погляди мера Франківська

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків «прославився» реакціями, які здивували публіку своїм дискримінаційним характером або нетерпимістю.

Йому належать висловлювання, що «гей не може бути патріотом», прохання до директора ринку «надавати перевагу українцям», а також бажання освятити приміщення після виступу на фестивалі гурту із оголеними учасниками.

«Після вчорашнього виступу в палаці Потоцького доручив В.Гайдару освятити місце проведення заходів! Організатори гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми звісно за проведення заходів, але не таких!», – написав міський голова на своїй сторінці.

10. Ляшко і його радикальні погрози

Депутат Олег Ляшко прийшов до суду підтримати міністра Омеляна і на питання журналіста про те, що із побажаннями НАБУ щодо самого депутата, відповів лайкою. Зазначив, що «порве дупи» (м’яко кажучи), чомусь, на «мальтійський хрест».

«У них немає жодних підстав, бо я намагаюся жити чесно. Але не виключаю, що таке може бути. Це розслідування політично мотивовано – у зв’язку з моєю участю в президентських виборах. Ті, хто фальсифікує справи, я їхні *опи порву на мальтійський хрест. Покажіть мені цього ідіота», – заявив він.

11. «Правда» для дітей від Гройсмана

На честь Дня захисту дітей в Кабіні провели засідання, на яке запросили дітей і дали їм можливість поставити запитання прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

«Вони просто подорожують», – так Гройсман відповів на запитання дівчинки, яку цікавило чому українці переїжджають в інші країни.

12. «Вона умна» – Анастасія Приходько не про себе

Перше інтерв’ю співачки Анастасії Приходько, яка вирішила долучитися до команди Юлії Тимошенко і піти в політику, виявилося розгромним для неї. Програма все ж таки вийшла на 5 каналі, попри те, що співачка покинула запис, перервавши інтерв’ю.

Анастасія Приходько пояснювала політичні переваги Юлії Тимошенко тим, що в неї немає бізнесу, тоді ведуча Яніна Соколова поцікавилась за що ж лідерка живе. На це співачка відповіла: «Вона умна», що стало беззаперечним хітом інтернету. Але це не єдиний «зірковий» момент програми, який потішив аудиторію.

13. «Навіть російською не говорить» – так це погано?

Юлія Тимошенко виступила із публічною критикою міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Її виступ носив зневажливий характер, а критика стосувалась, зокрема, того, що міністр начебто не знає російської мови.

«Коли у нас міністр охорони здоров’я спущений нам із НЛО, і це людина, яка не має досвіду і погано говорить українською, і зовсім не говорить російською, ну… Говорить на рідній мові, це означає, що нам просто «спустили» цю реформу», – заявила Тимошенко.

Звинувачення такого характеру підірвали мережу.

14. Ящик горілки зник – обікрали настоятеля Києво-Печерської лаври

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) пожалівся що у 2014 році з його маєтку, в якому він не живе, вкрали 5 ікон і ящик горілки. Це він сказав під час брифінгу, коли коментував обшуки, які проводила СБУ 30 листопада.

«Я ніде не живу, тільки у Києво-Печерській лаврі», – наполягає митрополит Павло на брифінгу.

Однак, визнає – заміський маєток дійсно юридично закріплений за ним. Каже, з 2013-го там не буває. А у 2014-му садибу, начебто, пограбували.

«Винесено було п’ять ікон, забрали ящик горілки, який там був, звертався я до міліції, звертався до прокурора – хотів ікони повернути», – сказав митрополит Павло.

Оперативники СБУ 30 листопада прийшли з обшуками до «підсобного господарства» Києво-Печерської лаври та у заміський маєток її настоятеля-митрополита.

15. Зізнання Семочка

Відповідь першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка на журналістське розслідування викликала шквал критики.

Це відео в мережі навіть порівняли із записом славнозвісних росіян, які намагались заперечити причетність до отруєнь у Великобританії тим, що представилися туристами, шанувальниками «Солсберецького» собору та його шпилю.

Сергій Семочко заперечує наявність в нього та родини російського громадянства, а також незаконне збагачення.

«Наприклад, ви на вулиці, проходячи повз гарний автомобіль, наприклад Rolls Royse Phantom, який коштує мільйони доларів, зробили фотографію. Після цього, повз деякий час, ви обіймаєте відповідальну посаду. Раптом з'являється на екрані ваша фотографія і кажуть, що Олександр їздить на Phantom і не вказав свої доходи в декларації», – так, тільки російською, Семочко пояснював інформацію щодо наявності гвинтокрила в користуванні у його родини.

Журналісти відразу ж відреагували на заяви героя матеріалу і показали, що родинних фотографій чимало і всі вони із одним й тим самим гвинтокрилом. І це не єдине твердження високопосадовця, які викликали подив у авторів розслідування та суспільства.