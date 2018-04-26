Держзавод ставить на гелікоптери лопаті з Росії, куплені в фірми сина заступника глави «Укроборонпрому» – «Схеми»

Авіаремонтний завод «Авіакон», що входить до державного оборонного концерну «Укроборонпром», закуповує лопаті несного гвинта до гелікоптерів типу Мі-8 виробництва Улан-Уденського лопатного заводу, що пов’язаний із державним російським підсанкційним холдингом «Ростех». Закупівля відбувається не напряму, а через фірми-посередники, в тому числі через фірму сина заступника голови українського оборонного концерну «Укроборонпром» Олександра Стеценка. При цьому концерн офіційно звітував про повну відмову від російських деталей ще наприкінці 2015 року. Про це йдеться у розслідуванні «Імпортозаміщення по-новому» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

​Журналісти з’ясували, що українська компанія «Вертолсервіс», яка перемогла на тендері на постачання лопатей несного гвинта для заводу «Авіакон» в лютому 2018 року, через посередників закуповувала лопаті виробництва російського Улан-Уденського лопатного заводу.

Цей завод є дочірньою компанією другого рівня Улан-Уденського авіаційного заводу, що входить до холдингу «Вертольоти Росії», який є частиною державної корпорації «Ростех». Підприємства цього холдингу активно працюють над російським оборонним замовленням. І Улан-Уденський авіаційний завод, і «Вертольоти Росії» перебувають під санкціями РНБО України. Проте Улан-Уденський лопатний завод, який належить до тієї ж групи, наразі під санкціями не перебуває.

Як виявили «Схеми», одним із засновників «Вертолсервіса» є син колишнього заступника міністра оборони і чинного заступника гендиректора «Укроборонпрому» Олександра Стеценка – Сергій Стеценко. Він підтвердив, що його компанія справді постачає на «Авіакон» лопаті російського виробництва.

«Ви ж розумієте, що вони виробляються тільки в Росії. Ну, можна ще виробляти, наприклад, на Західній Україні, рубати смереки, стругати з них лопаті і потім ставити на наші гвинтокрили, і рятувати наших поранених бійців, вивозити з бойової зони до шпиталів, і так далі. Я думаю, що більше мені вам відповісти нічого», – зазначив Сергій Стеценко.

Другий засновник «Вертолсервіса» Сергій Кіршин теж підтвердив, що його компанія постачала лопаті з Улан-Уденського заводу.

Заступник генерального директора «Укроборонпрому» Олександр Стеценко заявив, що не ознайомлений із деталями бізнесу його сина.

«Нам потрібно підтримувати бойову здатність чи не потрібно підтримувати бойову здатність? …Для мене неважливо, звідки. Для мене важливо, щоб в армії було все, що є», – наголосив у коментарі журналістам Олександр Стеценко.

Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, до якого «Схеми» також звернулися за коментарем, вважає, що армію потрібно озброювати «будь-якою ціною».

«Я попереджаю про те, що якщо ми якимось чином отримуємо комплектуючі з Росії, а хтось це зірве, то я особисто вважаю, що це злочин проти обороноздатності нашої держави», – сказав Пашинський.

«Якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки викликає нашу повагу», – додав голова парламентського комітету.

За його словами, до 2014 року Україна взагалі на 100% була залежна від російських комплектуючих, це була нездорова ситуація, проте за останні чотири роки багато що змінилося.

«У вас є факти, що ми закупляємо російські комплектуючі, так? У вас є такі факти? Ми – молодці! Незважаючи на всі зусилля ФСБ і засобів масової інформації, які підривають, ми вирішуємо це питання і комплектуємо нашу зброю необхідними запасними частинами», – заявив Пашинський і додав, що в перспективі Україна повинна відмовитись від закупівель російської продукції.

Колишній директор «Авіакону» Максим Глущенко розповів, що раніше на заводі намагалися знайти альтернативу деталям російського виробництва.

«Ми їздили до Південно-Африканської Республіки, там досить технологічна компанія, у якої була подібна технологія виробництва тих лопатей. І, в принципі, вони були готові створити спільне виробництво на території України. На жаль, ті ініціативи, які були зроблені мною як директором заводу, «Укроборонпромом» не були підтримані», – сказав Глущенко.

За даними порталу публічних закупівель, з літа 2016 року «Авіакон» витратив на лопаті кермового та несного гвинта понад 100 мільйонів гривень.

Компанія «Вертолсервіс», з-поміж інших компаній, постачала різні авіаційні деталі не тільки цьому заводові, а й кільком військовим частинам та державному авіаційному підприємству «Україна» – на загальну суму в близько 55 мільйонів гривень в 2016–18 роках. Загалом, за даними сайту «Прозорро», з серпня 2016 до лютого 2018-го на тендерах на постачання лопатей для «Авіакона» перемагали 4 компанії: крім «Вертолсервіса», також «Авіа Снаб Сервіс», «Трейд АГ» – та зареєстрована в Празі Czechoslovak Export Ltd.

Розташований у Конотопі Сумської області авіаремонтний завод «Авіакон» обслуговує технічні потреби авіації, в тому числі військової. Так, зокрема, «Авіакон» ремонтує, переобладнує та модернізує вертольоти типу Мі – зокрема, такі, як Мі-2, Мі-6, Мі-8, Мі-17 та Мі-24. Також працівники заводу досліджують стан гелікоптерів і надають технічну підтримку відремонтованим моделям, найпопулярнішою з яких є гелікоптер Мі-8 та його модифікації.

У 2014 році, після початку російської агресії проти України, українська влада оголосила курс на імпортозаміщення – пошук і створення альтернативи російському товару. Минулого року в «Укроборонпромі» відзвітували, що державний оборонний концерн повністю відмовився від комплектуючих із Росії – ще наприкінці 2015 року.