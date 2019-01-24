У Вірменії операції для онкохворих громадян оплачуватиме бюджет – міністр охорони здоров’я

Онкологічні операції для громадян Вірменії у клініках, що працюють за державним замовленням, будуть оплачуватися з бюджету, заявив міністр охорони здоров’я Вірменії Арсен Торосян. Про це 23 січня повідомила вірменська служба Радіо Свобода.

«Раніше держава виплачувала лише невелику частину суми, призначеної для оплати операції. Вирішено збільшити розмір оплати хірургічного лікування злоякісних пухлин шляхом упровадження методу співоплати. Відтепер громадянам не доведеться платити за онкологічні операції в медичних закладах, які працюють за державним замовленням», – сказав Торосян.

За його словами, таким чином нова влада Вірменії намагається зняти з жителів країни принаймні частину видатків на лікування.

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«Цього року в нас є близько 700 мільйонів драмів (вірменська валюта, близько 1,4 мільйона доларів – ред.) на послуги для онкохворих, і ми маємо вирішити, на що витратити ці 700 мільйонів. У результаті обговорень ми дійшло висновку, що повинні спробувати полегшити тягар громадян», – заявив міністр.

Він додав, що раніше держава покривала лише невелику кількість онкологічних операцій, і цю систему нелогічно називати «гарантованою державою медичною допомогою».

Блок «Мій крок» прийшов до влади у Вірменії у грудні 2018 року. Його очолює колишній лідер опозиції Нікол Пашинян.