Підсумки 2018-го: Вірменію визнали країною року, Сороса – людиною року

Британський журнал The Economist, який щорічно складає рейтинг країн із найбільшим прогресом у розвитку демократії, визнав країною 2018 року Вірменію.

Свій вибір редакція пояснила тим, що Вірменія – «давня і часто погано керована держава, розташована в неспокійному регіоні», якій цього року «вдалося провести демократичні перетворення, обійшовшись, при цьому, без жертв».

«Протести, які спалахнули після спроби президента Сержа Сарґсяна залишитися при владі, досягли своєї мети, – зазначає видання. – Путінський ставленик був вигнаний, ніхто не був убитий, а Росії не дали приводу для втручання».

У трійці претендентів на звання «країни року» були також Малайзія, де виборці на парламентських виборах проголосували за опозицію, відмовившись підтримати партію прем’єр-міністра Тун Разака (той не зміг пояснити, звідки на його банківському рахунку виявилися 700 мільйонів доларів), й Ефіопія, де до влади прийшов реформатор Абія Ахмед, який звільнив політв’язнів і надав значну свободу ЗМІ і пообіцяв провести нові конкурентні вибори в 2020 році. Хоча, як визнає The Economist, країна так і не впоралася з етнічним насильством.

Окремо видання відзначає, що демократичні успіхи, досягнуті «країною року», не гарантують, що вона не зверне зі шляху прогресу в майбутньому. Як приклади журналісти наводять торішнього переможця Францію, нині охоплену заворушеннями, і переможця 2015 року М’янму, яка «переживає кривавий регрес».

Зі свого боку, підбиваючи підсумки 2018 року, британська газета Financial Times назвала людиною року 88-річного мільярдера Джорджа Сороса. Видання вважає, що «в розпал популістських тенденцій у політиці він став символом ліберальної демократії і відкритості суспільства».

Сорос визнаний газетою «послідовним борцем за права людини і свободу ЗМІ», а також «борцем з авторитарними режимами, расизмом і нетерпимістю». Financial Times окремо підкреслює, що його цінності прямо протилежні тим, які, на думку видання, сповідують президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.