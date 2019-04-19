«Людей привозять зі всієї країни». У МВС заявили про складну транспортну ситуацію на в’їзді до Києва

Правоохоронці працюють над вирішенням складної транспортної ситуації на в’їзді до Києва. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост президента на НСК «Олімпійський» на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять зі всієї країни. Поліцейські працюють над її вирішенням. Просимо водіїв ставитися з порозумінням», – зазначив він.

Очікується, що на стадіоні будуть присутні близько 60 тисяч осіб. Безпеку забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців.

19 квітня о 19:00 кандидати у президенти України шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

При цьому Центральна виборча комісія внесла зміни в положення, яке регламентує порядок проведення теледебатів між кандидатами в президенти на «Суспільному». Початок їх проведення змінили з 20:00 на 21:00 19 квітня. Триватимуть вони до 22:00.

За словами представника Зеленського, він не має наміру брати участь у дебатах на «Суспільному», передбачених законодавством України.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.