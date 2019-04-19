Дебати на «Олімпійському»: стали відомі імена ведучих – ЗМІ

Вести дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» будуть Андрій Куликов та Олена Фроляк.

Про це виданню «Українська правда» повідомило джерело близьке до переговорів.

Зазначається також, що під час дебатів кандидати відповідатимуть на три питання кожен.

19 квітня о 19:00 кандидати у президенти України шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

При цьому Центральна виборча комісія внесла зміни в положення, яке регламентує порядок проведення теледебатів між кандидатами в президенти на «Суспільному». Початок їх проведення змінили з 20:00 на 21:00 19 квітня. Триватимуть вони до 22:00.

За словами представника Зеленського, він не має наміру брати участь у дебатах на «Суспільному», передбачених законодавством України.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.