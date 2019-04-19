У Києві три станції метро закриті на вхід і вихід – поліція

Станції київського метрополітену «Олімпійська», «Палац спорту» і «Льва Толстого» закриті на вхід і вихід, повідомляє поліція Києва.

«На даний час усі три вищевказані станції закриті на вхід і вихід. Станції «Палац спорту» і «Льва Толстого» працюватимуть лише як пересадочні на іншу гілку метрополітену», – йдеться в повідомленні.

Обмеження діятимуть до закінчення запланованих заходів на НСК «Олімпійський», йдеться в повідомленні.

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19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійський» мають пройти дебати кандидатів Володимира Зеленського і Петра Порошенка. У зв’язку з цим у центрі Києва посилили заходи безпеки, обмежили рух транспорту і запровадили обмеження в роботі метрополітену.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента.