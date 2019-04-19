Посольство США попереджає своїх громадян про можливі акції в Києві у день дебатів і виборів

Посольство США в Україні рекомендує американським громадянам уникати скупчення людей і демонстрацій у центрі Києва у зв’язку з проведенням дебатів на НСК «Олімпійський».

«Ввечері у п’ятницю, 19 квітня, на стадіоні «Олімпійський» у центрі Києва відбудуться президентські дебати. У неділю, 21 квітня, українці голосуватимуть у другому турі президентських виборів. По всій країні очікуються зібрання і великі скупчення людей, зокрема в центрі Києва», – йдеться в повідомленні.

Американським громадянам радять: уникати натовпу і демонстрацій, бути готовими до посиленої присутності поліцейських, а також до перекриття вулиць, обмежень й обшуків, стежити за повідомленнями у ЗМІ.

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19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійський» мають пройти неофіційні дебати кандидатів Володимира Зеленського і Петра Порошенка. У зв’язку з цим у центрі Києва посилили заходи безпеки, обмежили рух транспорту і запровадили обмеження в роботі метрополітену.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента.