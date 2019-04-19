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19 Квітень 2019, Київ 11:09
Новини | Політика

Дебати Порошенка та Зеленського з онлайн-фактчеком. Де і коли дивитися ефір Радіо Свобода

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Увечері 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

О 15:30 Радіо Свобода розпочне пряму трансляцію з НСК «Олімпійський» у Києві. Журналісти поспілкуються з відвідувачами стадіону та показуватимуть події навколо спортивної арени.

О 18:00 стартує спецпроект Радіо Свобода. Журналісти обговорять майбутні дебати з експертами та покажуть, як студія суспільного телеканалу «UA: Перший» готуватиметься до офіційних, передбачених законодавством дебатів.​

О 19:00 кандидати мають почати свою дискусію на НСК «Олімпійський». Після цього Радіо Свобода транслюватиме офіційні дебати в студії Суспільного телебачення.

Журналісти видання перевірятимуть факти в заявах обох кандидатів на відповідність дійсності й публікуватимуть результати онлайн.

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка мають відбутися ввечері 19 квітня
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Після закінчення дебатів у студії Радіо Свобода відбудеться пост-шоу за участі фактчекерів, політтехнологів та психологів. Вони спробують розібратися, де кандидати говорять правду і де маніпулюють.

Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.

Чи можуть дебати Зеленського і Порошенка змінити хід виборів? (відео)
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Чи можуть дебати Зеленського і Порошенка змінити хід виборів? (відео)

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