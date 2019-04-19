Станцію метро «Олімпійська» в Києві закрили на вхід і вихід, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Працівники метрополітену пояснюють це «проведенням масових заходів».

Рятувальники повідомили кореспондентові Радіо Свобода, що станцію зачинили «до вечора».

Напередодні Київський метрополітен повідомляв про зміни в режимі роботи через дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського, які мають відбутися на НСК «Олімпійський» о 19:00 19 квітня.

Як повідомлялося, з 18:00 до 19:00 на станції метро «Площа Льва Толстого» на вихід працюватиме тільки один ескалатор, тому можливі скупчення людей.

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У цей же час станція «Олімпійська» працюватиме з можливими обмеженнями на вхід. Про її закриття не повідомляли.

Станція «Палац спорту» працюватиме без обмежень, запевнили у метрополітені.

Через плановані дебати довкола стадіону обмежений рух транспорту.