Дебати будуть транслювати понад 20 іноземних каналів – Аласанія

Президентські дебати на «Суспільному» і на НСК «Олімпійський» будуть мати відкритий сигнал, які зможуть брати інші канали. Про це повідомив голова «Суспільного» Зураб Аласанія» в коментарі телеканалу «112 Україна».

«Сигнал буде відкритий. Більше 20 іноземних каналів транслюватимуть. Сигнал відкритий ЦКУ, це такий центр, який роздає сигнали РТ, там будуть всі сигнали – і зі стадіону, і з «Суспільного». Сигнал спокійно зможуть приймати всі канали», – зазначив Аласанія.

Він однак уточнив, що дебати на стадіоні розцінюються як агітація і повинні бути оплачені зі штабів кандидатів.

«Немає впевненості, що це просто зійде з рук. Закордонним – спокійно, а нашим – питання. У законі зазначено тільки про сигнал офіційних дебатів, там вони повинні робити це безкоштовно. А про публічну дискусію на стадіоні питання ще стоїть. Чим ризикують канали? Наприклад, штрафами від Нацради з питань телебачення і радіомовлення або від ЦВК», – зазначив Аласанія.

19 квітня о 19:00 кандидати у президенти України шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

При цьому Центральна виборча комісія внесла зміни в положення, яке регламентує порядок проведення теледебатів між кандидатами в президенти на «Суспільному». Початок їх проведення змінили з 20:00 на 21:00 19 квітня. Триватимуть вони до 22:00.

За словами представника Зеленського, він не має наміру брати участь у дебатах на «Суспільному», передбачених законодавством України.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.