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19 Квітень 2019, Київ 08:00
Новини | Політика

Кандидати в президенти проведуть дебати на «Олімпійському» за посилених заходів безпеки

Дебати на НСК «Олімпійський» мають початися о 19:00

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Кандидати у президенти України шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко 19 квітня о 19:00 проведуть неофіційні дебати перед другим туром голосування.

Дебати відбуватимуться на НСК «Олімпійський» за посиленої роботи поліції.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий напередодні повідомив, що в поліції очікують присутності близько 60 тисяч громадян на стадіоні. Планують залучити до 10 тисяч правоохоронців.

«Буде можливість екстреної санітарної евакуації як ззовні, так і зсередини стадіону. Запуск глядачів на НСК «Олімпійський» розпочнеться о 16:00. Будуть вжиті безальтернативні заходи безпеки, встановлені фільтраційні пункти, обмежено рух всіх видів транспорту», – заявив він.

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Київський метрополітен повідомив про зміни в режимі роботи через дебати на НСК «Олімпійський».

В Управлінні державної охорони повідомляли, що біля НСК «Олімпійський» у Києві 18-19 можливі тимчасові обмеження дорожнього руху через дебати.

Центральна виборча комісія внесла зміни в положення, яке регламентує порядок проведення теледебатів між кандидатами в президенти на «Суспільному». Початок їх проведення змінили з 20:00 на 21:00 19 квітня. Триватимуть вони до 22:00.

За словами представника Зеленського, він не має наміру брати участь у дебатах на «Суспільному», передбачені законодавством України.

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Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

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