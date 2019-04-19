Зеленський сказав неправду про те, коли востаннє був в Росії – «Схеми»

Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні «Олімпійський» заявив про те, що він «не був в Росії з початку війни, це брехня». При цьому ще у травні-червні 2014 року він 4 рази літав у Росію – про це свідчать дані про його перетин кордону, які наводять журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Зокрема, Володимир Зеленський вилітав із Києва в Москву 7 травня 2014 року, повертався 19 травня. Вже наступного дня знову вилетів у Шереметьєво, звідки повернувся 25 травня. Через шість днів знову вилетів у Москву, повернувся 2 червня 2014 року. Востаннє Володимир Зеленський вилітав напряму в Росію 4 червня, повернувшись 12 червня 2014 року з Домодєдово (Москва).

Читайте також: Порошенко і Зеленський. Трансляція дебатів + фактчек

Воєнна агресія з боку Росії розпочалась наприкінці зими 2014 року, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму з боку Росії 20 лютого 2014 року. Вже на початку квітня 2014 року контрольовані Росією бойовики, а потім і безпосередньо військовослужбовці Збройних сил Росії захопили низку українських міст на Донбасі.

Раніше журналісти «Схем» виявили, що Володимир Зеленський має бізнес у Росії, попри запевнення про його закриття у 2014 році. Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пікчерс», «Платинумфільм» і «Грін Філмс». Всі вони були засновані кіпрською компанією Green Family LTD, зі співзасновників якої Зеленський вийшов лише після резонансу навколо журналістського розслідування «Схем» взимку 2019 року.

Крім того, «Схеми» виявили, що російська фірма Зеленського «Грін Філмс» перемагала у конкурсі на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з російського бюджету. У 2017 році вона отримала 35 мільйонів рублів як субвенцію на зйомки фільму «Вниз». Це засвідчує угода № 054-11-975/1, наявна в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії.

Радіо Свобода під час дебатів проводила факчек заяв кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського – з результатом можна ознайомитися в живому блозі «Порошенко і Зеленський».