Робота київського метро відновилась після дебатів

Київський метрополітен заявив про відновлення роботи на вхід і вихід усіх станцій після завершення дебатів між кандидатами у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося,що станції київського метрополітену «Олімпійська», «Палац спорту» і «Льва Толстого», що розташовані поблизу стадіону «Олімпійський» були закриті на вхід і вихід (дві останні працювали тільки як пересадкові вузли).

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Дебати на «Олімпійському» між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським розпочалися сьогодні о 19:00. ​Туди прийшли 22 тисячі людей, за даними Міністерства внутрішніх справ, порядок забезпечували 10 тисяч правоохоронців​.