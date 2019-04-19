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19 Квітень 2019, Київ 23:11
Новини | Події

Робота київського метро відновилась після дебатів

На час дебатів на НСК «Олімпійський» три станції закрили на вхід і вихід

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Київський метрополітен заявив про відновлення роботи на вхід і вихід усіх станцій після завершення дебатів між кандидатами у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося,що станції київського метрополітену «Олімпійська», «Палац спорту» і «Льва Толстого», що розташовані поблизу стадіону «Олімпійський» були закриті на вхід і вихід (дві останні працювали тільки як пересадкові вузли).

Читайте також: На дебати на «Олімпійському» прийшли 22 тисячі людей – МВС

Дебати на «Олімпійському» між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським розпочалися сьогодні о 19:00. ​Туди прийшли 22 тисячі людей, за даними Міністерства внутрішніх справ, порядок забезпечували 10 тисяч правоохоронців​.

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