У Нацполіції пояснили, кого не пускали на «Олімпійський» послухати дебати

Дебати на стадіоні «Олімпійський» відбулися без негативних інцидентів, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ за результатами своєї роботи 19 квітня.

Як зазначив голова Нацполіції Сергія Князєва, за кілька кварталів від місця проведення заходу було затримано декілька громадян, що йшли організованими колонами: з ними «провели бесіду і відпустили».

Водночас, за його словами, не всі охочі змогли потрапити на стадіон.

«Наприклад, дехто йшов із забороненими речами, які становлять загрозу для людей. Це було не масово. Просто люди забули викласти такі предмети. А дехто був напідпитку. Наразі затриманих у відділках поліції немає», – сказав Сергій Князєв.

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Загалом, за інформацією Нацполіції, на стадіон, де відбувалося публічне спілкування кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, прийшло 22 тисячі людей, порядок забезпечували 10 тисяч правоохоронців, зокрема – спецпризначенці з 17 регіонів.

Дебати на «Олімпійському» між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським розпочалися сьогодні о 19:00. Очікувалось, що на стадіоні будуть присутні близько 60 тисяч осіб.