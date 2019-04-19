Ведуча дебатів на «Суспільному» заявила про ймовірне мінування будівлі

Ведуча дебатів на «Суспільному» перед другим туром президентських виборів Мирослава Барчук повідомила, що отримала інформацію про ймовірне замінування будівлі, де відбувається ефір.

Вона запропонувала присутнім за бажанням покинути будівлю, але люди, в тому числі – кандидат у президенти Петро Порошенко, залишились всередині.

У поліції Києва ситуацію поки що не коментували.

Ефір триває. Було обрано формат запитань і відповідей: кандидату показують відеозвернення, записані в рамках флешмобу #єПитання, потім він має три хвилини на відповідь.

Команда фактчекерів Радіо Свобода зараз наживо перевіряє заяви в ефірі. Їх можна прочитати в лайвблозі.

Стежте наживо тут: Порошенко і Зеленський. Трансляція дебатів + фактчек

В ефірі «Суспільного» зараз перебуває тільки чинний президент Петро Порошенко. Раніше представники його опонента Володимира Зеленського заявили, що він не братиме участі у дебатах на «Суспільному», і зустрінеться з Порошенком тільки на стадіоні.

Це відбулося сьогодні о 19:00.

Закон «Про вибори президента України» встановлює час, тривалість і порядок проведення теледебатів перед другим туром виборів. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі, тривалістю не менш як 60 хвилин.

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати в студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити їх зі своїх фондів.