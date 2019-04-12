Лише від лютого 2017 року Зеленський щонайменше 13 разів літав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає олігарх Коломойський. Причому, як з’ясували «Схеми», у майже кожній другій поїздці – у компанії особистого адвоката олігарха. Журналісти також виявили, що Зеленський протягом цього часу неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами Коломойського: Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем. А ще – про передвиборчі хитросплетіння у штабі Зеленського, новинки із серіалу «Свати» та найсвіжішу реакцію на розслідування «П. дав добро». Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».