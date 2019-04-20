Радіо Свобода Daily: Перед «днем тиші» відбулися дебати Порошенка і Зеленського

Дебати

19 квітня увечері на НСК «Олімпійський» відбулися неофіційні дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що на стадіон прийшли 22 тисячі людей. А в Національній поліції пояснили, кого не пускали на «Олімпійський» послухати дебати.

Радіо Свобода транслювало дебати наживо. В рамках прямого ефіру наші журналісти також проводили у Живому блозі фактчек заяв кандидатів, щоб з'ясувати, наскільки їхні твердження відповідають дійсності.

Пізніше офіційні дебати розпочалися на «Суспільному телебаченні». Однак, туди приїхав лише чинний президент України.

Ведуча дебатів на «Суспільному» перед другим туром президентських виборів Мирослава Барчук повідомила, що отримала інформацію про ймовірне замінування будівлі, де відбувався ефір. Вона запропонувала присутнім за бажанням покинути будівлю, але люди, в тому числі – кандидат у президенти Петро Порошенко, залишились всередині.

Як відреагували українці на перебіг та зміст дебатів? За станом на вчорашній вечір ми зібрали перші реакції із соцмереж.

Напередодні 19 квітня голова представництва ЄС Юґ Мінґареллі заявив, що у представництві Європейського союзу в Україні шкодують через відсутність «серйозних дебатів» між кандидатами в президенти перед другим туром виборів.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

Доповідь Мюллера

У Сполучених Штатах Америки опублікували результати розслідування втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Це 448 сторінок доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, який протягом двох років розслідував можливе втручання Росії у вибори, а також можливу змову президента США Дональда Трампа з Кремлем. Що вдалося та чого не вдалося довести? Які можливі наслідки? Про це читайте за посиланням.

Як пливуть гроші з Одеси до Чехії

Із Одеси до Чехії – неблизький шлях, але саме з українського портового міста приходить значна частина грошей, яка потім осідає у Чехії. Чеські журналісти-розслідувачі зацікавилися, з яких джерел походять гроші, які переказують до Чехії одеські високопосадовці, політики та бізнесмени, і чому саме Чехія стала пунктом призначення для сумнівних капіталів. Для цього проект investigace.cz об’єднав свої зусилля з українськими колегами з Миколаївського центру журналістських розслідувань та журналістів Радіо Свобода в Одесі. Читайте, що вдалося дізнатися журналістам, за лінком.

І ще кілька коротких новин:

У Верховній Раді зареєстровані п’ять законопроектів про імпічмент президента, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу «Прямий». Він уточнив, що зараз триває погодження, який саме з цих документів включать до пакету документів, який планується ухвалити до початку травня.

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня ухвалив чергове рішення щодо процедури націоналізації «Приватбанку», задовольнивши позов підконтрольної колишньому акціонеру «Приватбанку» Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

У Росії фраза «Путін – злодій» може підпасти під закон про образу влади.

«ДТЕК» заявляє, що «Межигір’я» заборгувало 13,6 мільйона гривень за електроенергію.

Будьте відповідальними!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.