Парубій розповів, на якому етапі ухвалення законопроекту про імпічмент

У Верховній Раді зареєстровані п’ять законопроектів про імпічмент президента, сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу «Прямий». Він уточнив, що зараз триває погодження, який саме з цих документів включать до пакету документів, який планується ухвалити до початку травня.

«Є фракції, які наполягають, щоб це (закон про імпічмент – ред.) теж було включено в пакет. Оскільки це теж передбачає і збільшення контролюючої ролі парламенту, і збільшення відповідальності. Але, очевидно, це ми рішення будемо приймати спільно на погоджувальній раді», – розповів голова парламенту.

Він додав, що рішення щодо того, який законопроект отримав схвалення профільного комітету і буде винесений в сесійну залу, буде озвучене в понеділок 22 квітня на погоджувальній раді або після неї.

Конституція України передбачає імпічмент як особливу процедуру притягнення до відповідальності президента України, що поєднує юридичну, кримінальну і конституційну відповідальність, дострокового припинення повноважень президента і усунення з посади. Однак процедура імпічменту законом не передбачена.

Законопроект про імпічмент президента був зареєстрований 21 лютого 2014 року – у день втечі президента Віктора Януковича з його резиденції в Межигір’ї.