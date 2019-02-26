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26 Лютий 2019, Київ 22:25
Новини | Політика

У Раді повідомили про анулювання бланків для збору підписів за імпічмент президента

Про початок процедури імпічменту президента заявляла лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко   

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Перший заступник керівника апарату Верховної Ради України Петро Боднар підписав розпорядження про анулювання бланків для збору підписів депутатів на підтримку ініціативи про імпічмент президента, повідомляє прес-служба парламенту.

«Підставою для ініціювання питання про усунення президента України з посади в порядку імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є письмове подання про це, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України», – йдеться в повідомленні.

Лідер ВО «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко сьогодні заявила про початок процедури імпічменту після розслідування журналістів проекту «Bihus.info» «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про «розкрадання» в оборонній сфері.

Керівник департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко назвав ініціативу Тимошенко «прекрасною історією» і вказав, що почати процедуру імпічменту без закону про імпічмент неможливо.

Окремого закону про імпічмент президента справді немає, але згідно із 111 статтею Конституції, президент може бути знятий із посади в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради чи іншого злочину.

Питання про усунення президента України з поста ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування парламент створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включають спеціального прокурора та слідчих.

У часи незалежності України процедуру імпічменту жодного разу не застосовували.

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