У Раді повідомили про анулювання бланків для збору підписів за імпічмент президента

Перший заступник керівника апарату Верховної Ради України Петро Боднар підписав розпорядження про анулювання бланків для збору підписів депутатів на підтримку ініціативи про імпічмент президента, повідомляє прес-служба парламенту.

«Підставою для ініціювання питання про усунення президента України з посади в порядку імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є письмове подання про це, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України», – йдеться в повідомленні.

Лідер ВО «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко сьогодні заявила про початок процедури імпічменту після розслідування журналістів проекту «Bihus.info» «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про «розкрадання» в оборонній сфері.

Керівник департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко назвав ініціативу Тимошенко «прекрасною історією» і вказав, що почати процедуру імпічменту без закону про імпічмент неможливо.

Окремого закону про імпічмент президента справді немає, але згідно із 111 статтею Конституції, президент може бути знятий із посади в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради чи іншого злочину.

Питання про усунення президента України з поста ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування парламент створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включають спеціального прокурора та слідчих.

У часи незалежності України процедуру імпічменту жодного разу не застосовували.