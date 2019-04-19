Доповідь Мюллера: підтвердження втручання Росії та потенційні проблеми для Трампа

У США опублікували результати розслідування втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Це 448 сторінок доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, який протягом двох років розслідував можливе втручання Росії у вибори, а також можливу змову президента США Дональда Трампа з Кремлем. Що вдалося та чого не вдалося довести? Які можливі наслідки?

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер підтвердив висновки американської розвідки про втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Він також задокументував зусилля президента США Дональда Трампа перешкодити розслідуванню.

Тим не менш, спецпрокурор зробив висновок, що не має достатньо доказів для того, щоб довести, що Трамп та його команда вчинили можливий злочин, вступивши у змову з росіянами.

Висновки Мюллера детально викладені у частково відредагованому звіті на 448 сторінок, який опублікували 18 квітня. Звіт вказує на деякі сфери, в яких Трамп та його партнери все ще можуть зіткнутися із юридичними проблемами, а також можливістю початку процедури імпічменту.

В цілому Трамп був задоволений звітом, бо на його думку, звіт підтвердив його заяви, що він і його соратники не вступали у змову з російськими чиновниками, і не намагалися перешкодити розслідуванню Мюллера.

«Ніяких змов. Ніяких перешкод, – сказав Трамп, – Ніколи не було, і ніколи не буде. Ми повинні дістатися дна цих речей».

«Таке ніколи не повинно статися із іншим президентом», – сказав Трамп, назвавши твердження проти нього, які розслідували команда Мюллера, «обманом».

Чи буде імпічмент?

​Оприлюднення звіту підвело підсумок у розслідуванні, яке затьмарило президентство Трампа ще до того, як він навіть зайняв свою посаду.

І хоча звіт не надав доказів якихось кримінальних дій Трампа, він, швидше за все, підсилить заклики до імпічменту у Конгресі.

Демократи в Палаті представників зіткнулися зі зростаючим тиском щодо ініціювання такої процедури. Мова йде про, нібито, спроби Трампа перешкодити розслідуванню.

Партійний організатор демократів у Сенаті Стені Гоєр сказав, що імпічмент не вартує зусиль, адже наступні президентські вибори в США мають відбутися вже у листопаді 2020 року.

«Виходячи з того, що ми побачили на сьогоднішній день, започатковувати процес імпічменту на цьому етапі не варто. Відверто кажучи, вибори відбудуться через 18 місяців, і американський народ винесе свій вердикт», – сказав Гоєр американському агентству CNN.

У доповіді є вказівки на інші кримінальні переслідування, які випливали з роботи Мюллера, і деякі з яких досі залишаються невідомими.

14 кримінальних звернень команди Мюллера

Повідомляється, що команда Мюллера зробила 14 кримінальних звернень, які не підпадали під дію повноважень спеціального прокурора – і 12 з них були відредаговані.

Деякі з розслідувань, про які відомо публічно і які випливають з роботи Мюллера, включають розслідування щодо давнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена. Останній визнав свою провину за деякі звинувачення проти нього і дав показання перед Конгресом щодо своїх дій.

У доповіді надзвичайно детально описують різні аспекти зусиль Росії втрутитися у вибори 2016 року, що підтверджує попередні висновки розвідувального співтовариства США, які були зроблені після виборів у листопаді 2016 року лише за кілька тижнів до інавгурації Трампа.

«Російський уряд втрутився у президентські вибори 2016 року у широкій та систематичній манері», – йдеться у доповіді Мюллера.

Серед найбільш згадуваних звинувачень, висунутих раніше Мюллером щодо втручання Росії, були обвинувальні висновки десятьом російським військовим розвідникам, які, за його словами, стояли за хакерською атакою і викраденням електронних листів Демократичної партії.

Електронні листи опублікували саме в розпал президентських виборів в США 2016 року.

Доповідь 18 квітня показала, що Трамп від самого початку розумів небезпеку призначення Мюллера – поважного колишнього директора ФБР.

Мюллер, призначений у 2017 році, лише через кілька днів після звільнення Трампом директора ФБР Джеймса Комі, взяв на себе розслідування ФБР, щодо взаємодії росіян із офіційними представниками кампанії Трампа.

Трамп намагався взяти під контроль розслідування щодо Росії і усунути Мюллера, щоб не дати йому розслідувати потенційне перешкоджання правосуддю, йдеться у звіті.

«Кожен говорить мені, якщо призначать одного з цих незалежних прокурорів, це зруйнує ваше президентство. Це триватиме роками, і я не зможу нічого зробити. Це найгірше, що коли-небудь ставалося зі мною», – цитує Трампа звіт.

Тиск чи не тиск?

Генеральний прокурор Джефф Сешнс був наглядачем за роботою Мюллера, але він сам себе відкликав і призначив на цю посаду заступника Генерального прокурора Рода Розенштейна.

Це розлютило Трампа, і Трамп принижував Сешнса місяцями, аж поки він не подав у відставку в листопаді 2018 року.

Згідно з доповіддю, у червні 2017 року, приблизно через місяць після призначення Мюллера, Трамп доручив адвокату Білого дому Дону МакГану сказати Сешнсу, що Мюллер мав конфлікт інтересів і повинен бути усунений. МакГан відмовився, вирішивши, що він скоріше піде у відставку, повідомляється в доповіді.

Мюллер сказав, що його розслідувачі розглянули декілька питань, включаючи тиск на МакГана та обставини, що стоять за звільненням Комі Трампом, але вирішив, що не має доказів, які могли б зробити висновок про те, що Трамп реально перешкоджав правосуддю.

«Якби ми мали впевненість після ретельного розслідування фактів, що президент явно не перешкоджав правосуддю, ми б так заявили», – сказано в доповіді. «Однак, виходячи з фактів і застосовних правових стандартів, ми не можемо досягти такого рішення».

Мюллер також неодноразово повідомляв про те, що Трамп керував співробітниками чи чиновниками, щоб згорнути розслідування щодо Росії. Йдеться про те, що ці зусилля «були здебільшого невдалими, але це в основному через те, що особи, які оточили президента, відмовилися виконувати накази або примкнути до його прохань».

Незважаючи на ці відкриття, Мюллер сказав, що не може остаточно підтвердити, що Трамп перешкоджав правосуддю.

Версія генерального прокурора

Напередодні виходу звіту генеральний прокурор Вільям Барр провів прес-конференцію у Вашингтоні, в якому попередньо представив звіт.

За його словами розслідування не виявило доказів того, що Трамп або члени його передвиборної кампанії вступали в змову з росіянами. Барр також повідомив, що у звіті Мюллера не було жодних доказів того, що Трамп намагався перешкодити правосуддю під час розслідування спроб Росії втрутитися у вибори.

Доповідь Мюллера також містила 12 сторінок письмових відповідей Трампа на запитання Мюллера. Відповідно до угоди з групою правників Трампа, вони не включали жодних питань щодо перешкоджання правосуддю.

Хоча й Мюллер заявив, що відповіді не були адекватними, він сказав, що вирішив не надсилати президентові повістку для зустрічі зі слідчими, щоб відповісти на всі запитання.

За словами Мюллера, так сталося тому, що його офіс «мав достатньо доказів, щоб зрозуміти відповідні події і щоб зробити певні оцінки і без свідчень президента».

Пояснюючи процес редагування доповіді, Барр також сказав, що жодних матеріалів не редагували через якісь там особливі привілеї Трампа, хоча він пояснив, що високопосадовці Трампа переглянули відредагований звіт.

Реакція Росії

​18 квітня прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав вихід звіту Мюллера неважливим. «Це не те, що нас цікавить або викликає у нас занепокоєння», – сказав він. Пєсков додав, що Кремль має цікавіші та важливіші справи.

Але Пєсков також зазначив, що «перш за все необхідно пролистати [документ] і зрозуміти, чи містить щось гідне аналізу», перш ніж повідомити про цей звіт президенту Володимиру Путіну.

Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що американський спецпрокурор Роберт Мюллер «визнав», що його розслідування не виявило доказів російського втручання у президентські вибори в США 2016 року.

«Доповідь підтверджує відсутність будь-якої аргументації про те, що Росія нібито втручалася в американські вибори. Жодного доказу там немає. Фактично автори доповіді розписалися на тому, що у них таких доказів немає», – заявив 19 квітня представник МЗС Росії Георгій Борисенко.

Проте Барр стверджував, що розслідування виявило докази того, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Не виявило розслідування доказів того, що президент США Дональд Трамп або ж члени його кампанії вступали з Росією у змову з метою реалізації втручання у вибори.