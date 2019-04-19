Конгрес закликають притягти Трампа до відповідальності після оприлюднення доповіді Мюллера

Демократи в Конгресі США заявляють, що опублікована 18 квітня відредагована доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у вибори президента в 2016 році містить докази того, що президент Дональд Трамп перешкоджав правосуддю.

Голова комітету Палати представників Джерольд Надлер заявив, що Конгрес тепер має всі підстави притягнути президента до відповідальності за його дії. Надлер також направив Мюллеру запрошення відповісти на питання членів комітету.

«Навіть у неповній формі звіт Мюллера розкриває тривожні докази того, що президент Трамп займався перешкоджанням правосуддю й іншими неправомірними діями. Тепер справа за Конгресом, що президент поніс відповідальність за свої дії», – сказав Надлер незабаром після оприлюднення.

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У доповіді Мюллера – 448-сторінковому документі, опублікованому генеральним прокурором Вільямом Барром – не висунуто звинувачення проти Трампа в скоєнні кримінального злочину, яким є перешкоджання правосуддю. Але в той же час в ньому йдеться про те, що наявні факти не дозволяють і зробити однозначний висновок про невинуватість президента.

У доповіді перерахована низка ситуацій, які, на думку команди Мюллера, потенційно можуть містити в собі ознаки перешкоджання правосуддю. Йдеться про розпорядження Трампа підготувати звільнення самого Мюллера (юрисконсульт Білого бому відмовився виконувати це доручення), обставин звільнення директора ФБР Джеймса Комі й інші спроби президента взяти розслідування під контроль.

У доповіді – з посиланням на чиновників Білого дому – стверджується, що Трамп був розгніваний, дізнавшись про початок розслідування Мюллера, і називав його «кінцем свого президентства», припускаючи, що розслідування зв’яже йому руки.

При цьому, незважаючи на детальний розбір контактів між представниками штабу Трампа і особами, пов’язаними, на думку спецпрокурора, з владою Росії, не було знайдено ніяких доказів змови кого-небудь з команди Трампа з Росією з питання втручання у вибори.

Генпрокурор Барр на прес-конференції 18 квітня повторив свій колишній висновок про те, що жодна з описаних в доповіді дій президента, на його думку, не містила в собі складу злочину.

Лідер демократичної більшості в Палаті представників Стені Хоєр заявив, що «на даний момент» вважає, що демократам не варто ініціювати процедуру імпічменту президента. За його словами, через півтора року, коли пройдуть вибори президента, «американський народ винесе свій вердикт».

Сам Трамп, який різко критикував розслідування Мюллера, розцінив доповідь як підтвердження його невинності. «Не було ні змови, ні перешкоджання правосуддю, – заявив президент США. – Сьогодні хороший день».

У доповіді Мюллера докладно розповідається про обставини російського втручання у вибори. Акцент робиться на діях хакерів, пов’язаних, як стверджується, з російською військовою розвідкою, і так званою «фабрикою тролів», яку автори доповіді пов'язали з особистістю бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна».