У США оприлюднили доповідь Мюллера

Міністерство юстиції США опублікувало відредаговану доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

Як заявив міністр юстиції США Вільям Барр, розслідування виявило, що Росія втручалася у вибори, та не знайшло доказів змови команди президента США Дональда Трампа.

Барр також вважає, що знайдені Мюллером та його командою докази не достатні, щоб встановити, що президент перешкоджав правосуддю під час розслідування.

Конгресмен від Демократичної партії Джеррі Наддлер зазначив, що народ має почути свідчення самого Роберта Мюллера. Наддлер надіслав йому відповідне запрошення.

Він додав, що має бути також оприлюднена повна, а не відредагована доповідь спецпрокурора.

24 березня Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Він вказав, що доповідь Мюллера містить 400 сторінок і процитував деякі з висновків, зокрема про те, що Росія намагалася втрутитися у виборчу кампанію в США.

Барр зазначав, що слідство «не встановило, що учасники кампанії Трампа вступали в змову чи координували свою діяльність з урядом Росії в його діях щодо втручання у вибори». Барр також зазначив, що розслідування не знайшло доказів, що Трамп намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

Деякі члени слідчої групи Мюллера в американських ЗМІ заявляли, що Барр неточно резюмував доповідь.