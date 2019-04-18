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18 Квітень 2019, Київ 08:04
Новини | Міжнародні

У США оприлюднять відредаговану доповідь Мюллера про російське втручання

Міністр юстиції США Вільям Барр (на фото) планує оприлюднити відредаговану версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера

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Міністр юстиції США Вільям Барр 18 квітня планує оприлюднити відредаговану версію звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США у 2016 році.

Барр і його заступник Род Розенштейн, який призначив Мюллера спецпрокурором близько двох років тому, 18 квітня проведуть прес-конференцію, на якій обговорюватимуть звіт.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово називав розслідування Мюллера «полюванням на відьом», напередодні заявив, що може провести свою прес-конференцію після Барра.

24 березня Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Він вказав, що доповідь Мюллера містить 400 сторінок і процитував деякі з висновків, зокрема про те, що Росія намагалася втрутитися у виборчу кампанію в США.

Барр зазначав, що слідство «не встановило, що учасники кампанії Трампа вступали в змову чи координували свою діяльність з урядом Росії в його діях щодо втручання у вибори». Барр також зазначив, що розслідування не знайшло доказів, що Трамп намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

Президент Дональд Трамп і спецпрокурор Роберт Мюллер
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У його листі не було подробиць про те, що Мюллер дізнався про низку співробітників Трампа, в яких були контакти з Росією під час кампанії 2016 року і перехідного періоду після виборів.

Деякі члени слідчої групи Мюллера нещодавно в американських ЗМІ заявляли, що Барр неточно резюмував доповідь.

Демократи у Палаті представників зажадали повного звіту Мюллера, зокрема після того, як Барр сказав, що Мін’юст працює над редагуванням конфіденційної інформації. Вона може містити докази, секретні джерела і методи розвідки, а також деталі кримінальних розслідувань.

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