Барр заявив, що за виборчим штабом Трампа шпигували – у Конгресі сумніваються

Представники Демократичної партії США висловили сумнів у незалежності міністра юстиції США США Вільяма Барра, який під час виступу перед підкомітетом з питань асигнувань Сенату 10 квітня заявив, що спецслужби США проводили «шпигунські» операції проти команди нинішнього президента Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2016 року.

«Я думаю, що шпигунство, дійсно, мало місце», – сказав Барр Конгресу, не надавши при цьому жодних доказів.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Барру варто відмовитися від свої слів про стеження, оскільки це принижує його гідність як голови Мін’юсту.

«Барр повинен негайно відкликати свою заяву або представити конкретні докази на підтвердження цих слів. Зміцнення теорій змови керується міністром юстиції», – сказав Шуммер.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі сказала, що Барр працює на США, а не особисто на президента Трампа.

«Я не довіряю Барру. Я довіряю Мюллеру», – сказала Пелосі.

Лідер демократичної більшості в Палаті представників Стені Хойер заявив, що Барр діє, як «службовець президента».

Пізніше Вільям Барр уточнив, що не впевнений, що сталося якесь правопорушення, і він зацікавлений лише в дотриманні закону.

Це вже друга поява Барра в Конгресі після того, як спеціальний прокурор Роберт Мюллер офіційно завершив у березні своє розслідування про втручання Росії у вибори в США.

Втім Барр ще не оприлюднив доповідь про підсумки розслідування, яка містить майже 400 сторінок, надавши лише резюме на чотирьох сторінках в листі до Конгресу. Міністр юстиції США зазначив, що повний звіт Мюллера про його розслідування із врахуванням деяких змін буде представлений Конгресу наступного тижня.

Президент США Дональд Трамп назвав розслідування можливих зв’язків його команди з Росією «спробою державного перевороту» проти його президентства.