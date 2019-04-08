Трамп звинуватив спецпрокурора Мюллера у незаконному витоку інформації

Президент США Дональд Трамп і представники Білого дому відреагували на публікації у ЗМІ, у яких йдеться про необхідність оприлюднення повного тексту доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування можливих контактів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Зокрема, у цих публікаціях, мовиться про те, що публікація повного тексту може мати «більш руйнівні наслідки, ніж раніше оприлюднений висновок», згідно з яким ні Трамп, ні його соратники не вступали у змову із Кремлем.

«Схоже, що команда Боба Мюллера, що складається із 13 ненависників Трампа і розлючених демократів, допускає незаконний виток інформації у пресу в той час, як ЗМІ фейкових новин фабрикують власні матеріали, спираючись на джерела або обходячись без них. Джерела більше не мають ніякого значення для наших корумпованих і нечесних традиційних ЗМІ, вони перетворилися у насмішку!», – написав президент Трамп у Twitter.

Що каже мінюст США?

Міністр юстиції Вільям Барр аналізує 400-сторінкову доповідь і каже, що планує опублікувати його в найближчі дні, усунувши конфіденційну інформацію.

Наприкінціі березня Барр опублікував чотири сторінки підсумкової доповіді, заявивши, що Мюллер прийшов до висновку, що Трамп і його штаб не вступали в змову з Росією. У той же час Барр повідомив, що спецпрокурор не прийшов до певного висновку щодо того, чи перешкоджав Трамп правосуддю і розслідуванню.

У своєму резюме Барр процитував такий фрагмент доповіді – «доповідь не містить висновку про те, що президент вчинив злочин, але і не виправдовує його».

І, оскільки Мюллер не ухвалив рішення щодо можливого перешкоджання Трампом правосуддю, Барр, якого Дональд Трамп призначив главою правоохоронної системи країни, і його заступник Род Розенстайн вирішили, що звинувачення Трампа в перешкоджанні не обґрунтовані.

З огляду на це, президент США Трамп заявив, що доповідь повністю виправдала його, що «не було ніякої змови, не було перешкоджання, не було нічого».

​«Витік» про «туманність» доповіді Барра

Водночас із цим, за повідомленнями ЗМІ, прокурори з команди Мюллера в бесідах зі своїми колегами висловили обурення туманним викладом доповіді Мюллера, опублікованими Барром.

Противники Трампа в Конгресі, демократи, а також деякі республіканці закликають опублікувати доповідь Мюллера повністю.

Один з комітетів Палати представників, контрольований демократами, днями проголосував за те, щоб повний текст доповіді та супроводжувальні матеріали були надані у судовому порядку.

Адвокат Трампа Джей Секулоу заявив телеканалу ABC News, що не вірить у те, що повний доповідь буде «більш руйнівним» для Трампа.

В.о. глави апарату Білого дому Мік Малвейні заявив телеканалу Fox News, що демократи «дійсно вірили», що Мюллер прийде до висновку про те, що Трамп вступав у змову з Росією. За його словами, «партія демократів уражена синдромом божевілля щодо Трампа».

«Якщо ми дамо демократам всі 400 сторінок як є, це не стане кінцем – заявив Малвені – Потім вони зажадають ще тисячу сторінок, на основі яких вони був зроблений звіт. Справа тут зовсім не в пошуку правди. Це політичне шоу, яке влаштували демократи».

Конгрес США

Юридичний комітет палати представників Конгресу США зажадав повну версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в 2016 році. За відповідний запит проголосували 24 конгресмени, проти виступили 17.

Рішення дозволить голові комітету Джероллу Надлера викликати для надання свідчень п’ятьох колишніх помічників президента США Дональда Трампа. У тому числі колишніх радників – Стіва Беннон і Дональда Макгалі.

Як зазначає Reuters, повістка може викликати протистояння між Конгресом і Мін’юстом. Раніше генпрокурор США Вільям Барр повідомив, що звіт Мюллера за результатами розслідування втручання Росії у вибори в США буде представлений Конгресу США в середині квітня. Барр зазначив, що деякі дані ще мають бути відредаговані до оприлюднення звіту, зокрема засекречена інформація і джерела розвідки.

Спецпрокурор Роберт Мюллер офіційно завершив своє розслідування 22 березня. 24 березня Вільям Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Головним із висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.